《經濟通通訊社２８日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，該行董

事會批准聘任趙蓉為該行業務管理總監。該行亦已收到中國銀保監會核准趙蓉任職資格的批覆。

自本月２６日起，趙蓉就任中行業務管理總監。（ｂｎ）

