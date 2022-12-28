《經濟通通訊社２８日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，該行董
事會批准聘任趙蓉為該行業務管理總監。該行亦已收到中國銀保監會核准趙蓉任職資格的批覆。
自本月２６日起，趙蓉就任中行業務管理總監。（ｂｎ）
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28/12/2022 18:20
趙蓉就任中國銀行（０３９８８）業務管理總監
《經濟通通訊社２８日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，該行董
事會批准聘任趙蓉為該行業務管理總監。該行亦已收到中國銀保監會核准趙蓉任職資格的批覆。
自本月２６日起，趙蓉就任中行業務管理總監。（ｂｎ）
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