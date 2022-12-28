《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



貫徹落實好黨的二十大重大決策部署

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中共中央政治局於１２月２６日至２７日召開民主生活會，以團結帶領黨員幹部以奮發有為的精

神貫徹落實黨的二十大作出的重大決策部署為主題，總結成績，查擺不足，進行黨性分析，開展

批評和自我批評。



「流動」指標升溫，經濟脈動強起來

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流動是當代中國繁榮發展的重要密碼。客流多起來了、交運忙起來了、物流轉起來了??近期多

項刻畫「流動」的指標，不斷傳遞出積極的訊息。專家表示，穿越疫情的陰霾，流動的中國正攜

帶蓬勃的生機與活力重新歸來。



前１１月工業企業營收保持增長

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國家統計局２７日公布，今年前１１月，全國規上工業企業實現營業收入１２３﹒９６萬億元（

人民幣．下同），同比增長６﹒７％；全國規上工業企業實現利潤總額７﹒７２萬億元，同比下

降３﹒６％。其中，裝備製造業利潤繼續恢復，利潤同比增長３﹒３％。





《上海證券報》



貫徹落實好黨的二十大重大決策部署

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中共中央政治局於１２月２６日至２７日召開民主生活會，以團結帶領黨員幹部以奮發有為的精

神貫徹落實黨的二十大作出的重大決策部署為主題，總結成績，查擺不足，進行黨性分析，開展

批評和自我批評。



２０２２年Ａ股ＩＰＯ領跑全球

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縱觀２０２２年Ａ股市場表現，ＩＰＯ成績單亮眼：融資規模突破５６００億元再創歷史新高，

股權融資對實體經濟支持成效顯著。Ａ股ＩＰＯ領跑全球，不論數量還是融資額均遠超全球其他

各大資本市場。



三維度撐起經濟發展大盤之「穩」

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２０２２年，中國經濟承壓前行，穩定經濟大盤成績的取得殊為不易。前三季度中國經濟同比增

長３％，總體恢復向好，預計全年經濟總量超過１２０萬億元，韌性強、潛力大、活力足的經濟

基本盤始終未變。





《證券時報》



貫徹落實好黨的二十大重大決策部署

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中共中央政治局於１２月２６日至２７日召開民主生活會，以團結帶領黨員幹部以奮發有為的精

神貫徹落實黨的二十大作出的重大決策部署為主題，總結成績，查擺不足，進行黨性分析，開展

批評和自我批評。



拾級而上５００階，科創板開啟新征程

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隨著今日螢石網絡、清越科技兩家公司成功掛牌，滬市科創板上市總家數達到了「５００家」。

三年半時間，一步一個腳印，科創板終於跨越了５００級台階，達到新的里程碑。



強化金融穩定保障體系，加力支持擴大內需

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銀保監主席郭樹清近日主持召開黨委（擴大）會議並指出，銀行業保險業提供的金融服務對做好

經濟工作和農村工作具有重要的支撐作用，必須進一步提高政治站位，增強攻堅克難的自覺，真

正把各項工作落到實處。（ｌｃ）

