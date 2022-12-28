《神州經脈》港股聖誕假期結束復市，陸股通恢復交易首日淨流入超過３９億元（人民幣．

下同），電力股拉漲，惟金融股午後升幅收窄，滬綜指未能衝擊三千一，全日回調０﹒２６％，

止步兩連升，收報３０８７﹒４點；深成指跌０﹒８６％，創業板指跌０﹒９％。

年底流動性偏緊，交投仍然見弱，兩市全日成交６５０８億元，按日跌２﹒７％。人民銀行

今日進行１８９０億元天期逆回購操作，及進行１３０億元１４天期逆回購操作，今日有１９０

億元逆回購到期，即淨投放１８３０億元，人行三天累計放水５９３０億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家衛健委周一（２６日）深夜公布調整多項防疫措施，將新冠病毒肺炎改名為「新型冠

狀病毒感染」，新冠病毒感染實施「乙類乙管」，下月８日起確診者不再納入檢疫傳染病管理，

即毋須隔離，亦不再對入境人員及貨物等，採取檢疫措施。衛健委強調，調整的只是管控的等級

，而不是「放任不管」，更不是「躺平」，目前工作重心從防控感染轉到醫療救治。在國務院宣

布將於１月８日起有序恢復中國公民出境遊之後，日本、印度、意大利等國紛紛出台新規，要求

中國旅客抵達後進行核酸檢測。對此，中國外交部發言人汪文斌昨日在例行記者會上表示，中方

始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。惟據《彭博》引述美國官員

報道，美國正考慮對來自中國的旅客採取新的新冠預防措施。在北京，汪文斌今日回應稱，當前

需要各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界

經濟恢復健康增長。內地及香港通關在即，為香港供應「復必泰」新冠疫苗的復星醫藥

（０２１９６）（滬：６００１９６）昨日（２７日）即宣布，將開通預約接種平台，供用戶預

約在兩地通關後，來香港自費接種復必泰二價疫苗。



２﹒ 國家新聞出版總署今日發布２０２２年進口網絡遊戲審批信息，共４５款遊戲獲批，包括

騰訊（００７００）「寶可夢大集結」、完美世界（深：００２６２４）的「雙點醫院」、心動

公司（０２４００）的「無盡旅圖」、網易（０９９９９）的「幻想生活」等，其它涉及的上市

公司還包括遊族網絡（深：００２１７４）、創夢天地（０１１１９）等。其中，僅遊族網絡的

「權力的游戲凜冬將至」審批時間為今年９月，其餘４４款均為１２月。新聞出版總署同日公布

１２月份國產網絡遊戲審批信息，涉８４款遊戲，網易、創夢天地等公司均有斬獲。此外，銀保

監發布《外國銀行分行綜合監管評級辦法（試行）》。《辦法》共三十六條，包括總則、核心要

素評級、總行支持度評估、綜合監管評級、評級程序、評級結果運用、附則等七個章節。《辦法

》從總體上對外國銀行分行監管評級工作進行規範。



３﹒ 美媒２６日引述消息稱，美國政府正考慮強制影音分享平台ＴｉｋＴｏｋ出售美國業務。

據《華爾街日報》報道，美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）曾討論有關建議，國防部及司法部

代表認為，ＴｉｋＴｏｋ安全風險難以消除，只有令ＴｉｋＴｏｋ完全脫離中國母公司字節跳動

，才可確保北京無法透過ＴｉｋＴｏｋ，從事間諜活動或影響政局。不過，財政部擔心，強迫

ＴｉｋＴｏｋ易主可能受法律挑戰，被法院推翻，正尋求其他解決辦法。報道指，ＣＦＩＵＳ可

以向總統拜登提出建議，強制ＴｉｋＴｏｋ易主，作為繼續在美國運作的條件。對上述報道，白

宮拒絕回應報道。ＴｉｋＴｏｋ就指，相信公司能解決美國政府提出的擔憂。美國官員２０２０

年以來持續與ＴｉｋＴｏｋ談判，以確保後者不會與中國政府共享美國用戶數據。此外，美國眾

議院首席行政事務官周二（２７日）通知所有議員和工作人員，禁止所有由眾議院管理設備上安

裝來自中國的應用程式ＴｉｋＴｏｋ，稱該程式被發現許多安全問題而具高風險。



４﹒ 最大黃金消費國中國解除新冠防疫封控，刺激金價走高，美元走軟，美匯指數跌

０﹒１２％，至１０４﹒１９點。人民幣中間價走低，即期匯率（ＣＮＹ）則小幅高開１５點子

，盤中波幅不大，全日貶１００點子，收報６﹒９７２５，錄兩連貶。交易員表示，接近年末市

場關注點重新轉向明年美聯儲加息前景，美債收益率飆升帶動美匯走高，人民幣有所承壓；短期

匯價料延續區間震盪，等待更多指引。建行金融市場部觀點認為，經驗表明美元年末易跌難漲，

但力量相互制衡下美匯還將維持震盪，真正的轉向要等到２０２３年衰退開始前。２０２３年上

半年美聯儲大概率停止加息，開始釋放流動性轉向信號，美元出現第二小高峰，然後開啟下行通

道。



５﹒ 國家統計局公布，今年前１１個月，全國規模以上工業企業實現營收１２３﹒９６萬億元

，同比增長６﹒７％；全國規模以上工業企業實現利潤總額７﹒７２萬億元，同比下降３﹒６％

，降幅較１－１０月份擴大０﹒６個百分點。從企業類型看，國有控股企業實現利潤總額２﹒４

萬億元，同比增長０﹒５％；股份制企業實現利潤總額５﹒６４萬億元，下降２﹒８％；外商及

港澳台商投資企業實現利潤總額１﹒８４萬億元，下降７﹒８％；私營企業實現利潤總額

２﹒２６萬億元，下降７﹒９％。統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，今年前１１個月工業企

業營收保持增長，利潤有所下降。個別行業及少數重點企業對工業企業利潤下拉影響較大。其中

，鋼鐵、石油加工行業利潤同比降幅較大，兩家疫苗重點企業由於利潤同期基數較高，利潤同比

大幅減少。剔除上述行業及企業，其他規上工業企業利潤同比增長６﹒６％。總體看，國內疫情

反彈短期制約工業企業利潤恢復，「三重壓力」對工業經濟影響仍然較大。



６﹒ 人力資源和社會保障部公布，１－１１月，全國城鎮新增就業１１４５萬人，完成

１１００萬人的全年目標。路透根據歷史數據計算，１１月單月新增就業６６萬人。人社部官網

刊登數據並顯示，１－１０月全國城鎮新增就業１０７９萬人，路透據此測算，１０月單月新增

就業７８萬人。國家統計局早前公布的數據顯示，１１月全國城鎮調查失業率５﹒７％，比上月

上升０﹒２個百分點；３１個大城市城鎮調查失業率為６﹒７％，而上月為６％。在中國今年政

府工作報告中，目標城鎮新增就業１１００萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在５﹒５％以內

。此外，按照中國國內生產總值（ＧＤＰ）核算和數據發布制度規定，年度ＧＤＰ核算包括初步

核算和最終核實兩個步驟。近日，根據國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財

務資料等，國家統計局對２０２１年ＧＤＰ數據進行了最終核實。２０２１年，ＧＤＰ現價總量

為１１４９２３７億元，比初步核算數增加了５５６７億元；按不變價格計算，比上年增長

８﹒４％，比初步核算數提高０﹒３個百分點。



７﹒ 國家發改委發布通知，開展２０２３年度企業債券本息兌付風險排查和加強存續期管理有

關工作；要求對企業債券本息兌付風險開展全量排查，對存續企業債券開展全量檢查。通知並稱

，檢查募集資金使用情況上，包括債券資金是否按要求投入批復、註冊文件和募集說明書中約定

的項目領域，重點排查涉及地方政府隱性債務情況，如有募集資金投向變更是否按規定履行相關

程序，是否存在違規挪用債券資金等問題。此外，對檢查發行人資產利潤情況，包括發行人是否

存在虛增資產、虛增利潤等情況。央經濟工作會議明確「支持平台企業發展」火速迎來回響。另

外，中國證監會周一（２６日）公告批復「嘉實京東基礎設施證券投資基金（ＲＥＩＴｓ）」註

冊，上交所信息顯示，京東（０９６１８）該ＲＥＩＴｓ產品從獲得受理到獲批，時隔僅１９天

。官媒《證券時報》周一稍晚報道稱，京東ＲＥＩＴｓ獲批，成為資本市場首個大型平台企業「

綠燈」投資案例，向市場釋放出資本市場支持平台經濟、民營經濟發展的鮮明信號。（ｗｌ）

