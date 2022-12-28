《鍾之日記》１２月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股隔晚表現牛皮，市場審慎評估中國防疫措施大轉向的影響，內地將於明年１月８日不再

隔離新冠病者並全面開放國境，憧憬香港與內地通關在即，香江魚缸聖誕長假後復市，一度飆逾

五百點重上兩萬點，創近四個月高位，收市仍漲３００點。

恒指高開１９４點，報１９７８７，已是今早低位所在，隨即獲買盤吸納，大市轉眼已升穿

兩萬點大關，最多升５０６點，高見２００９９，創８月３１日後最高，之後回順，在兩萬邊爭

持。午後升幅收窄，收市升３０５點或１﹒５６％，報１９８９８。國指收報６７７２點，升

１２９點或２％。科指收報４２１２點，升８８點或２﹒１％。大市全日成交１２１９﹒５３億

元。

國家新聞出版署發布１２月國產網絡遊戲審批信息，批出８４款遊戲。當中包括由騰訊

（００７００）和寶可夢公司合作研發的《寶可夢大集結（Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｕｎｉｔｅ）》，

以及網易（０９９９９）開發的《巔峰極速》。騰訊升１﹒９％，網易升１﹒２％。



＊滬指止兩連升＊



港股聖誕假期結束復市，陸股通恢復交易首日淨流入超過３９億元人民幣，電力股拉漲，惟

金融股午後升幅收窄，滬綜指未能衝擊三千一，全日回調０﹒２６％，止步兩連升，收報

３０８７﹒４點；深成指跌０﹒８６％，創業板指跌０﹒９％。

年底流動性偏緊，交投仍然見弱，兩市全日成交６５０８億元人民幣，按日跌２﹒７％。人

民銀行今日進行１８９０億元人民幣７天期逆回購操作，及進行１３０億元１４天期逆回購操作

，今日有１９０億元人民幣逆回購到期，即淨投放１８３０億元人民幣，人行三天累計放水

５９３０億元人民幣。

國家衛健委周一（２６日）深夜公布調整多項防疫措施，將新冠病毒肺炎改名為「新型冠狀

病毒感染」，實施「乙類乙管」，明年１月８日起確診者不再納入檢疫傳染病管理，即毋須隔離

，亦不再對入境人員及貨物等採取檢疫措施。當局同時宣布，將根據國際疫情形勢，同樣於下月

８日起有序恢復中國公民出境旅遊。

復星醫藥（０２１９６） （滬：６００１９６）旗下的復星健康昨日（２７日）宣布，內

地居民可在線上平台預約，在內地香港兩地通關後到香港自費接種復必泰二價疫苗。復星醫藥Ａ

升０﹒５％，Ｈ股反跌近１％。



＊電力股爆上，中國電力炒高近２成＊



國泰君安發表報告指，廣東電力交易中心近日公布《廣東電力市場２０２３年度交易及可再

生能源年度交易結果》，雙邊交易電價年增１１﹒４％，接近上限每千瓦時０﹒５５４元，較廣

東基準電價上浮１９﹒６％，認為廣東是２０２３年年度長協電價邊際提升最為顯著的區域之一

。

消息刺激一眾電力股炒上。華能（００９０２）爆升１４﹒８％；中國電力（０２３８０）

炒高一成九；華潤電力（００８３６）抽升１７﹒１％；大唐發電（００９９１）抽升

１１﹒４％；華電（０１０７１）急飆１４％；龍源（００９１６）彈升１５％；中廣核新能源

（０１８１１）急揚１０﹒６％；大唐新能源（０１７９８）彈高１１﹒８％；信義能源

（０３８６８）炒高１１﹒６％；新天綠色（００９５６）急升５﹒７％。



＊內地疫情爆發降交付預期，蔚來急跌一成一＊



新冠病毒本月於中國主要城市爆發，蔚來（０９８６６）面臨著交付和生產方面的挑戰，以

及某些供應鏈限制。蔚來指，現時預計２０２２年第四季度將交付３８５００輛至３９５００輛

汽車，此前預期為４３０００輛至４８０００輛。這意味交付上下限調低幅度為１０﹒５％至

１７﹒７％。蔚來連跌２日，逆市跌一成一，曾經低見７８﹒１元，創近一個月低。

特斯拉上海工廠停產傳聞亦發酵，外媒報道特斯拉上海工廠已於上周六（２４日）起暫停運

作，較原定時間還要提前一日，而且年底休假並不是特斯拉上海工廠的慣例，不過斯拉中國否認

完全停產。不僅如此，外媒更指出，特斯拉上海工廠計劃明年１月僅運作１７日，農曆春節期間

暫停生產１２日（１月２０日至３１日），遠多於國務院規定的７日假期（１月２１日至２７日

）。外界擔憂新能源汽車補貼退坡、疫情高峰衝擊供應鏈及內地需求轉弱，是特斯拉減產的原因

，特斯拉隔晚美股重挫超過１１％，報１０９﹒１美元，回到２０２０年８月水平。香江汽車股

表現亦差，小鵬（０９８６８）插９﹒７％；理想汽車（０２０１５）急跌６﹒７％；比亞迪

（０１２１１）下滑０﹒６％；吉利（００１７５）降２﹒６％；長城汽車（０２３３３）降

１﹒４％；東風集團（００４８９）跌１﹒５％；中升（００８８１）挫４﹒５％，為表現最差

藍籌。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

