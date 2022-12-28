《經濟通通訊社２８日專訊》此前有報道指特斯拉上海工廠將在１２月最後一周暫停

Ｍｏｄｅｌ Ｙ的裝配工作，特斯拉當時回應指內容不屬實。不過外電則補充報道指，特斯拉上

海工廠已於上周六（２４日）起暫停上海廠運作，較原定時間還要提前一日，而且年底休假並不

是特斯拉上海工廠的慣例，不過Ｔｅｓｌａ中國否認完全停產，整車生產線按計劃進行維修保養

，而充電樁等車間則未停產。

不僅如此，外電更指出，特斯拉上海超級工廠內部計劃明年１月僅運作１７日，農曆春節期

間暫停生產１２日（１月２０日至３１日），遠多於國務院規定的７日假期（１月２１日至２７

日）。

外界擔憂新能源汽車補貼退坡、疫情高峰衝擊供應鏈及內地需求轉弱，是特斯拉減產的原因

，特斯拉隔晚股價重挫超過１１％，報１０９﹒１美元，回到２０２０年８月水平。滬深汽車股

今早急跌，長安汽車（深：０００６２５）瀉６％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌４﹒７％

，比亞迪（深：００２５９４）跌３％，北汽藍谷（滬：６００７３３）、廣汽集團

（滬：６０１２３８）、北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒８％，上汽集團

（滬：６００１０４）跌１﹒２％。（ｅｙ）

