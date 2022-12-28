《經濟通通訊社２８日專訊》復星醫藥（滬：６００１９６）旗下的復星健康昨日（２７日
）宣布，內地居民可在線上平台預約，在內地香港兩地通關後到香港自費接種復必泰二價疫苗。
復星醫藥現價升０﹒６％，報３５﹒４元人民幣。（ｅｙ）
28/12/2022 10:19
《Ａ股焦點》復藥Ａ升近１％，允許內地人預約來港預約接種復必泰
《經濟通通訊社２８日專訊》復星醫藥（滬：６００１９６）旗下的復星健康昨日（２７日
）宣布，內地居民可在線上平台預約，在內地香港兩地通關後到香港自費接種復必泰二價疫苗。
復星醫藥現價升０﹒６％，報３５﹒４元人民幣。（ｅｙ）
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