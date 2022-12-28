《經濟通通訊社２８日專訊》國務院本周一（２６日）晚上宣布，由明年１月８日起，取消

對入境人士的全員核酸檢測和集中隔離，內地有望於明年１月中前落實有序地逐步通關。雖然多

地仍籠罩在疫情迅速蔓延的陰影中，但不少民眾仍對這項新政抱有期待，討論最多的話題之一就

是「終於可以出國了」，而出國簽證及機票搜索量更是立刻暴增１０倍及８﹒５倍，Ａ股旅遊股

逆市爆上，西安旅遊（深：０００６１０）、大連聖亞（滬：６００５９３）漲停，曲江文旅

（滬：６００７０６）升５％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升３﹒４％，九華旅遊

（滬：６０３１９９）升２﹒４％，麗江股份（深：００２０３３）、峨眉山Ａ

（深：０００８８８）漲近２％，宋城演藝（深：３００１４４）升１﹒１％。

在官方周一夜１１時過後公布上述政策後，旅遊平台「同程旅行」凌晨即公布數據指出，出

國簽證搜索量瞬間暴增１０倍，而國際機票的搜索量也瞬間激增８﹒５倍。其中，內地民眾最關

注的海外旅遊目的地為日本、南韓、泰國；而上網搜索出境旅遊的用戶，依ＩＰ來源數量最多的

依序是北京、上海、廣州等一線大城市。（ｃａ）

