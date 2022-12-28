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AH股新聞

28/12/2022 10:28

《Ａ股焦點》預期明年半導體市場衰退，中微挫４％國科微跌３％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地看淡明年半導體市場，中國商務部旗下媒體報道稱隨著配
套產業對系統半導體的需求下降，客戶訂單量減少，代工行業的困難將持續到明年。內媒《第一
財經》亦引述多方機構預測指，明年全球半導體市場將出現下滑，半導體代工市場前景不容樂觀

　　Ｇａｒｔｎｅｒ預測指，明年全球半導體銷售額將比今年減少３﹒６％；ＩＣ　
Ｉｎｓｉｇｈｔｓ預測，明年全球半導體銷售額將減少５％；世界半導體貿易統計組織
（ＷＳＴＳ）預測，明年全球半導體銷售將減少４﹒１％。機構預測存儲器半導體市場的減幅將
更大，Ｇａｒｔｎｅｒ預測明年ＤＲＡＭ銷售額將比今年減少１８％，ＮＡＮＤ閃存將減少
１３﹒７％。
　　滬深半導體公司走低，中微公司（滬：６８８０１２）挫４﹒１％，韋爾股份
（滬：６０３５０１）跌３﹒８％，中晶科技（深：００３０２６）跌３﹒６％，盛美上海
（滬：６８８０８２）、華海清科（滬：６８８１２０）下滑３﹒２％，偉測科技
（滬：６８８３７２）跌３﹒１％，晶豐明源（滬：６８８３６８）跌２﹒９％，國科微
（深：３００６７２）走低２﹒７％，富滿微（深：３００６７１）跌２﹒５％。（ｅｙ）

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