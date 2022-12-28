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AH股新聞

28/12/2022 14:49

《Ａ股焦點》血氧儀斷貨又漲價，概念股全線大漲

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地疫情續升溫，除了退燒藥供不應求，各大電商平台上銷售
的血氧儀均斷貨。多間廠商透露，血氧儀需求較緊張，公司正擴大產能加急生產，並相信產品價
格會隨上游成本上調，預計明年４月起價格才會下跌。
　　血氧儀概念股全線大漲，創業板樂心醫療（深：３００５６２）拉升封板，愛朋醫療
（深：３００７５３）、奧佳華（深：００２６１４）漲停，全球最大的脈搏血氧儀供應商之一
康泰醫學（深：３００８６９）漲１３﹒６％，寶萊特（深：３００２４６）升１０﹒４％，可
孚醫療（深：３０１０８７）升８﹒５％，樂普醫療（深：３００００３）升３﹒２％。
　　康泰醫學在互動平台表示，公司是國內較早研發、生產和銷售血氧儀的企業之一，也是全球
最大的血氧儀供應商之一，擁有全產業鏈生產模式，具備血氧儀大批量生產能力。近期，國內血
氧儀下游需求激增，公司根據訂單情況增加了生產線。目前，血氧儀日產量超過十萬台╱套，後
續公司將根據訂單和市場需求情況繼續擴大產能，盡全力滿足訂單需求。
　　至於樂普醫療的淘寶客服表示，目前血氧儀產品訂單量較大，會按照訂單時間依次發貨，但
所有快遞時效無法保證；至於沒有顯示預售的血氧儀都是現貨，早拍早發，特殊時期不保證時效
，所有的退款申請都會在２４小時內處理。（ｃａ）
　

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