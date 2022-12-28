《經濟通通訊社２８日專訊》普華永道最新發布的數據顯示，２０２２年全年Ａ股接近

４００隻新股上市，融資額超過５６００億元（人民幣．下同），其中ＩＰＯ融資額比２０２１

年全年的５４７８億元增加約３％，連續兩年創出歷史新高。上交所、深交所ＩＰＯ融資額分別

名列全球第一位和第二位。

從募資投向來看，新能源、新材料、醫藥生物、高端裝備製造等新興產業成為２０２２年新

股募資熱點，資本市場支持創新創業作用凸顯，推動資金、技術、人才持續向創新領域湧動。

從各大板塊來看，科創板和創業板成為Ａ股ＩＰＯ市場的主力。按ＩＰＯ數量計算，創業板

和科創板分別以超過１４０隻新股和超過１１０隻新股排名前兩位，約佔Ａ股ＩＰＯ總數量的三

分之二。按融資額計算，科創板和創業板分別以超過２３００億元和超過１７００億元排名第一

位和第二位，約佔Ａ股總融資額的七成。

川財證券首席經濟學家陳靂表示，２０２２年Ａ股ＩＰＯ融資額位居全球股市之首，得益於

資本市場建設愈發健全和相對充裕的流動性。２０２２年，在海外流動性大幅收緊的背景下，國

內宏觀流動性依舊保持合理充裕，同時全面注冊制的持續推進也使得愈來愈多企業能夠通過

ＩＰＯ實現上市融資。



＊２０２３年融資額有望達到６５２０億元＊



展望２０２３年，Ａ股ＩＰＯ市場有望維持強勁。畢馬威的數據顯示，有約９００家排隊Ａ

股ＩＰＯ，預計維持活躍的融資。普華永道預測，２０２３年Ａ股ＩＰＯ數量將達到４００家至

４６０家，融資額將達到５９００億元至６５２０億元。

陳靂表示，明年全面注冊制預計將進一步推進，屆時將幫助更多企業實現上市融資。同時，

隨著國內宏觀經濟的進一步復甦，愈來愈多企業將實現高質量發展，進而滿足上市要求，疊加依

舊合理充裕的流動性預期，預計明年Ａ股ＩＰＯ仍將維持強勁。（ｌｃ）

