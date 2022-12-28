《經濟通通訊社２８日專訊》中央經濟工作會議明確「支持平台企業發展」火速迎來回響。

中國證監會周一（２７日）公告批復「嘉實京東基礎設施證券投資基金（ＲＥＩＴｓ）」註冊，

上交所信息顯示，京東（０９６１８）該ＲＥＩＴｓ產品從獲得受理到獲批，時隔僅１９天。官

媒《證券時報》周一稍晚報道稱，京東ＲＥＩＴｓ獲批，成為資本市場首個大型平台企業「綠燈

」投資案例，向市場釋放出資本市場支持平台經濟、民營經濟發展的鮮明信號。

批復公告並稱，準予嘉實基金註冊「嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金」，類

型為契約型封閉式，基金合同期限為４６年；準予基金的募集份額總額為５億份。

刊登在上交所的京東ＲＥＩＴｓ項目信息顯示，京東ＲＥＩＴｓ原始權益人為京東旗下全資

子公司－－北京京東世紀貿易有限公司，管理人則為嘉實基金。招募說明書顯示，該ＲＥＩＴｓ

產品的基礎設施資產包括重慶、武漢和廊坊的倉儲物流項目，合計建築面積３５﹒１萬平方米，

總估值１５﹒６５億元人民幣，出租率達１００％，租約長度為５－６年。

今年７月召開的中央政治局會議首次提到要集中推出一批「綠燈」投資案例；１２月中旬召

開的中央經濟工作會議亦明確，要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引

領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。（ｗｌ）

