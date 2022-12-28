《經濟通通訊社２８日專訊》港股聖誕節假期期間Ａ股連續兩日走高，今日滬港通、深港通

恢復交易，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２２％，報３０８８﹒６２點，深綜指低開

０﹒３８％，創業板指低開０﹒５７％，電子股造好，汽車股走低。

國家衛健委周一（２６日）深夜公布調整多項防疫措施，將新冠病毒肺炎改名為「新型冠狀

病毒感染」，新冠病毒感染實施「乙類乙管」，明年１月８日起確診者不再納入檢疫傳染病管理

，即毋須隔離，亦不再對入境人員及貨物等，採取檢疫措施。衛健委強調，調整的只是管控的等

級，而不是「放任不管」，更不是「躺平」，目前工作重心從防控感染轉到醫療救治。國務院亦

宣布，根據國際疫情形勢，同樣於下月８日起有序恢復中國公民出境旅遊。

中國當局在疫情未受控的情況下宣布通關，多國擔憂更強的變種病毒重新大流行，日本、印

度、意大利等國紛紛出台新規，要求中國旅客抵達後進行核酸檢測，日本更率先於周五（２０日

）起收緊內地及港澳航班直航，只可使用東京、關西及中部等四個機場，直航北海道、福岡、那

霸機場航班面臨取消，至於美國據報亦在考慮對來自中國的旅客採取新的防疫措施。

國家統計局公布，今年前１１個月，全國規模以上工業企業實現營收１２３﹒９６萬億元（

人民幣．下同），同比增長６﹒７％；全國規模以上工業企業實現利潤總額７﹒７２萬億元，同

比下降３﹒６％，降幅較１－１０月份擴大０﹒６個百分點。

人民銀行今日進行１８９０億元天期逆回購操作，及進行１３０億元１４天期逆回購操作，

今日有１９０億元逆回購到期，即淨投放１８３０億元，人行三天累計放水５９３０億元。

（ｅｙ）

