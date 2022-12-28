《經濟通通訊社２８日專訊》港股聖誕假期結束復市，陸股通恢復交易首半日淨流出超過

１５億元（人民幣．下同），金融股領升Ａ股，加上電力股拉漲，抵消汽車、半導體等板塊帶來

的跌浪，滬綜指連升兩日後今早先回調，半日收市前倒升，午收升０﹒０４％，報

３０９６﹒９４點，逼近三千一；深成指跌０﹒５１％，創業板指跌０﹒５８％。

不過接近年尾流動性偏緊，交投仍然見弱，兩市半日成交４１１７億元。人民銀行今日進行

１８９０億元天期逆回購操作，及進行１３０億元１４天期逆回購操作，今日有１９０億元逆回

購到期，即淨投放１８３０億元，人行三天累計放水５９３０億元。

國家衛健委周一（２６日）深夜公布調整多項防疫措施，將新冠病毒肺炎改名為「新型冠狀

病毒感染」，新冠病毒感染實施「乙類乙管」，明年１月８日起確診者不再納入檢疫傳染病管理

，即毋須隔離，亦不再對入境人員及貨物等採取檢疫措施。國務院亦宣布，根據國際疫情形勢，

同樣於下月８日起有序恢復中國公民出境旅遊。



＊特斯拉放大假停產，汽車股愁眉＊



特斯拉上海工廠停產傳聞繼續發酵，外媒報道特斯拉上海工廠已於上周六（２４日）起暫停

運作，較原定時間還要提前一日，而且年底休假並不是特斯拉上海工廠的慣例，不過斯拉中國否

認完全停產，整車生產線按計劃進行維修保養，而充電樁等車間則未停產。不僅如此，外媒更指

出，特斯拉上海超級工廠內部計劃明年１月僅運作１７日，農曆春節期間暫停生產１２日（１月

２０日至３１日），遠多於國務院規定的７日假期（１月２１日至２７日）。

外界擔憂新能源汽車補貼退坡、疫情高峰衝擊供應鏈及內地需求轉弱，是特斯拉減產的原因

，特斯拉隔晚股價重挫超過１１％，報１０９﹒１美元，回到２０２０年８月水平。滬深汽車股

今早急跌，長安汽車（深：０００６２５）瀉４﹒４％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌３％

，比亞迪（深：００２５９４）跌２﹒５％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌２％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）跌１﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）跌０﹒９％。

特斯拉電池供應商寧德時代（深：３００７５０）半日急挫３﹒４％，報３８９﹒９１元。



＊銀行股穩盤，助衝三千一＊



金融股領漲，銀行板塊方面，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒９％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒７％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒５％，中國銀行

（滬：６０１９８８）揚０﹒３％；保險板塊方面，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒１％

，中國平安（滬：６０１３１８）升１﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒６％，新

華保險（滬：６０１３３６）揚０﹒３％。

內地看淡明年半導體市場，中國商務部旗下媒體報道稱隨著配套產業對系統半導體的需求下

降，客戶訂單量減少，代工行業的困難將持續到明年。滬深半導體公司走低，偉測科技

（滬：６８８３７２）跌５﹒８％，中晶科技（深：００３０２６）跌３﹒９％，中微公司

（滬：６８８０１２）挫３﹒７％，盛美上海（滬：６８８０８２）跌２﹒８％，耐科裝備

（滬：６８８４１９）、韋爾股份（滬：６０３５０１）跌２﹒８％。（ｅｙ）



