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AH股新聞

28/12/2022 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒３２％，深成指跌０﹒８６％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後跌，滬綜指跌０﹒３２％，報３０８５﹒７５點
，滬深３００指數跌０﹒４１％，深成指跌０﹒８６％。上海Ｂ股軟０﹒２８％，深圳Ｂ股跌
０﹒５２％。（ｅｙ）

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