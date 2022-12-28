《經濟通通訊社２８日專訊》港股聖誕假期結束復市，陸股通恢復交易首日淨流入超過３９

億元（人民幣．下同），電力股拉漲，惟金融股午後升幅收窄，滬綜指未能衝擊三千一，全日回

調０﹒２６％，止步兩連升，收報３０８７﹒４點；深成指跌０﹒８６％，創業板指跌０﹒９％

。

年底流動性偏緊，交投仍然見弱，兩市全日成交６５０８億元，按日跌２﹒７％。人民銀行

今日進行１８９０億元天期逆回購操作，及進行１３０億元１４天期逆回購操作，今日有１９０

億元逆回購到期，即淨投放１８３０億元，人行三天累計放水５９３０億元。

國家衛健委周一（２６日）深夜公布調整多項防疫措施，將新冠病毒肺炎改名為「新型冠狀

病毒感染」，實施「乙類乙管」，明年１月８日起確診者不再納入檢疫傳染病管理，即毋須隔離

，亦不再對入境人員及貨物等採取檢疫措施。當局同時宣布，將根據國際疫情形勢，同樣於下月

８日起有序恢復中國公民出境旅遊。



＊汽車股急挫，旅遊股炒不厭＊



特斯拉上海工廠停產傳聞繼續發酵，外媒報道特斯拉上海工廠已於上周六（２４日）起暫停

運作，較原定時間還要提前一日，而且年底休假並不是特斯拉上海工廠的慣例，不過斯拉中國否

認完全停產，整車生產線按計劃進行維修保養，而充電樁等車間則未停產。不僅如此，外媒更指

出，特斯拉上海工廠計劃明年１月僅運作１７日，農曆春節期間暫停生產１２日（１月２０日至

３１日），遠多於國務院規定的７日假期（１月２１日至２７日）。

外界擔憂新能源汽車補貼退坡、疫情高峰衝擊供應鏈及內地需求轉弱，是特斯拉減產的原因

，特斯拉隔晚股價重挫超過１１％，報１０９﹒１美元，回到２０２０年８月水平。汽車股急跌

，長安汽車（深：０００６２５）瀉５﹒６％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌３﹒３％，比

亞迪（深：００２５９４）跌２﹒９％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌２﹒３％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌２﹒１％，上汽集團（滬：６００１０４）跌０﹒９％。

特斯拉電池供應商寧德時代（深：３００７５０）挫２﹒４％，報３９４元。

中國將放寬出入境限制引發旅遊業憧憬，旅遊股逆市爆上，西安旅遊（深：０００６１０）

、大連聖亞（滬：６００５９３）、曲江文旅（滬：６００７０６）漲停，麗江股份

（深：００２０３３）升９％，西域旅遊（深：３００８５９）升４﹒８％。



＊血氧儀一機難求，概念股落鑊＊



百業待興，但內地疫情仍然升溫，除了退燒藥供不應求，各大電商平台上銷售的血氧儀均斷

貨。多間廠商透露，血氧儀需求較緊張，公司正擴大產能加急生產，並相信產品價格會隨上游成

本上調，預計明年４月起價格才會下跌。血氧儀概念股全線大漲，樂心醫療

（深：３００５６２）、愛朋醫療（深：３００７５３）飆兩成漲停，康泰醫學

（深：３００８６９）升１７﹒９％，奧佳華（深：００２６１４）升一成漲停，寶萊特

（深：３００２４６）升１２％，可孚醫療（深：３０１０８７）升１０﹒７％，樂普醫療

（深：３００００３）升３％；魚躍醫療（深：００２２２３）被網民投訴強行收回訂單抬價，

全日價格仍升４﹒７％，報３２﹒７９元。

電力股全日拉漲，能輝科技（深：３０１０４６）升１１﹒６％，金山股份

（滬：６００３９６）、晶科科技（滬：６０１７７８）、銀星能源（深：０００８６２）漲停

，太陽能（深：０００５９１）升９﹒３％，廣宇發展（深：０００５３７）升８％，華能國際

（滬：６０００１１）升７﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３８７１﹒２６ －０﹒４３

上證綜合指數 ３０８７﹒４０ －０﹒２６ ２６０５﹒０９

深證綜合指數 １９７４﹒３３ －０﹒９５ ３９０２﹒６２

上證Ｂ股指數 ２８０﹒５３ －０﹒３２ ６﹒８７

深證Ｂ股指數 １１４３﹒７４ －０﹒４３ ３﹒３６

上證１８０指數 ８２３２﹒７２ －０﹒０１

上證３８０指數 ５５７８﹒９９ －０﹒４８

深證成份指數 １１０１０﹒５３ －０﹒８６

中小創新指數 ２２２５﹒８６ －０﹒９９

深圳創業板指數 ２３３８﹒２６ －０﹒９０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

