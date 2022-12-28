《海納智見》三年來中國因時因勢優化完善防控措施，而隨著時間的推移，奧密克戎病毒致

病性逐漸減弱、疫苗接種逐漸普及、防控經驗逐漸積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。參考

海外經驗，防疫新階段關注重症和死亡率，如果能夠有效降低重症和死亡病例數，中國防疫政策

優化、經濟修復的趨勢就會繼續延續。在過去三年間，中國居民儲蓄率的中樞出現明顯抬升，而

隨著防疫政策優化，生產生活秩序逐步恢復政策，居民就業和收入水平提升，居民預期將發生轉

變，前期的超額儲蓄將得以釋放，為消費修復提供充足空間。



後疫情時代，關注復蘇節奏、彈性與估值匹配。ＰＥ－Ｇ框架：短期的場景復蘇預期或已體

現在估值中。餐飲、酒店、景區演藝等依賴於線下消費場景的板塊處在ＰＥＧ＝１指標周圍，市

場對短期內的場景修復已給予一定估值溢價；ＰＥＧ仍處於低位的板塊為傳統零售渠道、紡織服

裝等，在短期維度上存在一定的估值修復空間。ＰＢ－ＲＯＥ框架：回歸商業模式探討和長期盈

利能力。當前市場主要關注點在於修正疫情原因導致的行業ＲＯＥ偏離其常態下的中樞水平；

２０２３年起，出於對業績兌現的關注，市場或將回歸對商業模式的探討，給予「高護城河公司

」一定的確定性溢價。



消費行業：凜冬已過，漸行漸明。①社服：疫情期間子板塊承壓，疫後業績修復、行業格局

改善、規模擴張有望成為社服行業增長的驅動力。②食品飲料：受益於消費場景恢復與線下客流

增長。白酒：場景復蘇助力收入增長，名酒受益行業集中度提升；啤酒：需求復蘇與結構升級共

振；調味品：行業短期需求承壓、成本上漲，靜待拐點；軟飲料：看好線下人流量復蘇驅動行業

業績加速恢復。③輕工：家居需求釋放「雖遲定至」，看好疫情下的大浪淘金。文具消費「細水

長流」，看好行業龍頭困境反轉。④零售：短看客流、中看修復、長看空間及格局，其中醫美成

長屬性強，短期需求堅挺，長期滲透提升；珠寶需求彈性顯著，行業加速出清，龍頭疫後更優；

潮玩百貨客流與業績彈性雙高。⑤紡服：品牌服飾：疫後客流復蘇利好業績修復，看好國產運動

品牌市佔率提升及服飾品牌邊際變化。優質製造：海外頭部品牌庫存清理拐點逐步清晰，看好具

備規模優勢和品牌訂單份額提升潛力的優質製造企業。⑥互聯網與傳媒：電商與本地生活：社零

承壓但電商渠道持續滲透，短看粘性，長看修復。互聯網傳媒：此前國內消費景氣下行對線上內

容互聯網使用者消費和廣告業務的壓制有望隨疫情常態化逐步消退，行業降本增效下各公司收入

和利潤端有望逐步回暖。⑦傳媒：電影市場短期關注觀影人次修復，中長期單片和票房大盤具備

向上空間；演出、遊藝等中端分眾娛樂領域提升供給、注重用戶培養；廣告行業投放與經濟景氣

度呈緊密正相關性，在經濟修復後周期出現，預計數字戶外和互聯網細分賽道投放相對較快修復

。⑧農業：周期主導供給，疫後提振需求。從供給視角來看，生豬和白羽雞的供給均相對偏緊，

行業盈利向好。從需求視角來看，疫後線下場景修復，豬肉、雞肉消費需求將得到提振。



風險提示：消費持續疲軟；新業態分流；行業競爭加劇；監管政策不確定。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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