《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數半日升０﹒２７％，報８２５５﹒４點，上證

３８０指數半日跌０﹒１６％，報５５９７﹒１點。電力、金融股領漲，汽車股領跌。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９８﹒８４億元，用２１﹒１６

億元或４﹒１％。

特斯拉上海工廠停產傳聞繼續發酵，外媒報道特斯拉上海工廠已於上周六（２４日）起暫停

運作，較原定時間還要提前一日，而且計劃明年農曆春節期間暫停生產１２日。外界擔憂新能源

汽車補貼退坡、疫情高峰衝擊供應鏈及內地需求轉弱，是特斯拉減產的原因，特斯拉隔晚股價重

挫超過１１％，滬深汽車股今早急跌，長安汽車（深：０００６２５）瀉４﹒４％，長城汽車

（滬：６０１６３３）跌３％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌２％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）跌１﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）跌０﹒９％。

金融股領漲，銀行板塊方面，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒９％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒７％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒５％，中國銀行

（滬：６０１９８８）揚０﹒３％；保險板塊方面，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒１％

，中國平安（滬：６０１３１８）升１﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒６％，新

華保險（滬：６０１３３６）揚０﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｅｙ）

