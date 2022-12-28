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AH股新聞

28/12/2022 15:07

《滬股通》滬股通額度全日用４５億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７５﹒０４億元，用４４﹒９６億元或８﹒６％。
　　外資聖誕假期後回歸，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入３９﹒１８億元。
（ｗｌ）

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