《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０２﹒２５億元，用１７﹒８億元或３﹒４％。
外資聖誕假期後回歸，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入３９﹒１８億元，延續
早前連續三日淨流入的趨勢。（ｗｌ）
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28/12/2022 15:07
《深股通》深股通額度全日用１７﹒８億元
《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０２﹒２５億元，用１７﹒８億元或３﹒４％。
外資聖誕假期後回歸，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入３９﹒１８億元，延續
早前連續三日淨流入的趨勢。（ｗｌ）
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28/12/2022 15:07 《滬股通》滬股通額度全日用４５億元
28/12/2022 15:07 《滬股通》上證１８０收跌０﹒０１％，上證３８０跌０﹒４８％
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