《經濟通通訊社２８日專訊》國家廣播電視總局辦公廳２７日發布關於國產網絡劇片發行許

可服務管理有關事項的通知。國家對國產網絡劇片發行實行許可制度。國務院廣播電視主管部門

負責受理持有《廣播電視節目製作經營許可證》的中央單位及其直屬機構等提出的申請，省級廣

播電視主管部門負責受理本轄區內廣播電視播出機構、廣播電視節目製作經營機構等提出的申請

。

通知提到，網絡視聽節目服務機構應嚴格履行主體責任，實行先審後播的管理制度，廣播電

視主管部門應切實加強對擬上線內容的抽審和監看，並加強對網絡視聽節目服務機構播出行為的

監管。其中，對於製作、播出重大題材或者涉及政治、軍事、外交、國家安全、統戰、民族、宗

教、司法、公安等特殊題材的國產網絡劇片，應當徵求省級以上政府有關主管部門或有關方面的

書面意見。

上述要求自２０２２年６月１日起實施。２０２２年５月３１日（含）之前通過廣播電視主

管部門網絡劇片內容審核的，按原有管理要求執行。網絡劇片過去僅展示上線備案號。分析認為

，許可制度在網絡視聽領域確立了更嚴格、更規範、更明晰的行業標準，也將促進網絡視聽內容

的精品化，推動行業提質升級。

Ａ場影視股走強，祥源文旅（滬：６００５７６）、金逸影視（深：００２９０５）漲停，

北京文化（深：０００８０２）飆５﹒９％，華策影視（深：３００１３３）、中廣天擇

（滬：６０３７２１）彈逾３％，華誼兄弟（深：３０００２７）、橫店影視

（滬：６０３１０３）、上海電影（滬：６０１５９５）等揚逾２％。（ｗｌ）

