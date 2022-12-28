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AH股新聞

28/12/2022 10:19

《Ａ股焦點》內地推國產網絡劇許可制度促行業提質，金逸影視漲停

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家廣播電視總局辦公廳２７日發布關於國產網絡劇片發行許
可服務管理有關事項的通知。國家對國產網絡劇片發行實行許可制度。國務院廣播電視主管部門
負責受理持有《廣播電視節目製作經營許可證》的中央單位及其直屬機構等提出的申請，省級廣
播電視主管部門負責受理本轄區內廣播電視播出機構、廣播電視節目製作經營機構等提出的申請

　　通知提到，網絡視聽節目服務機構應嚴格履行主體責任，實行先審後播的管理制度，廣播電
視主管部門應切實加強對擬上線內容的抽審和監看，並加強對網絡視聽節目服務機構播出行為的
監管。其中，對於製作、播出重大題材或者涉及政治、軍事、外交、國家安全、統戰、民族、宗
教、司法、公安等特殊題材的國產網絡劇片，應當徵求省級以上政府有關主管部門或有關方面的
書面意見。
　　上述要求自２０２２年６月１日起實施。２０２２年５月３１日（含）之前通過廣播電視主
管部門網絡劇片內容審核的，按原有管理要求執行。網絡劇片過去僅展示上線備案號。分析認為
，許可制度在網絡視聽領域確立了更嚴格、更規範、更明晰的行業標準，也將促進網絡視聽內容
的精品化，推動行業提質升級。
　　Ａ場影視股走強，祥源文旅（滬：６００５７６）、金逸影視（深：００２９０５）漲停，
北京文化（深：０００８０２）飆５﹒９％，華策影視（深：３００１３３）、中廣天擇
（滬：６０３７２１）彈逾３％，華誼兄弟（深：３０００２７）、橫店影視
（滬：６０３１０３）、上海電影（滬：６０１５９５）等揚逾２％。（ｗｌ）

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