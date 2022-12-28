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AH股新聞

28/12/2022 14:43

《大灣區》首十一月廣州海關關區外貿進出口同比增２﹒４％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《上海證券報》報道，今年前１１個月，廣州海關關區７地
市（廣州、佛山、肇慶、韶關、清遠、河源、雲浮）外貿進出口總值１﹒７４萬億元（人民幣．
下同），同比增長２﹒４％。
　　「跨境電商出口退貨合包」是廣州海關推出的重要舉措，允許企業將多個口岸的出口貨物集
中從南沙口岸退回南沙綜合保稅區，與新出口貨物拼配復出口，有效解決跨境電商出口退貨難題
。該模式下，退貨商品與國內出口商品在綜保區內同倉存儲，可以合並成一個包裹出口，一舉解
決了以往企業復出口難、成本高的問題。據企業估算，該模式每年可為企業節約綜合物流成本和
人工成本達５０００萬元。
　　報道又指，今年前１１個月，廣州海關關區優惠貿易項下進口貨物受惠貨值達７１４﹒８億
元，同比增長１４﹒４％，企業享受稅款減讓６８﹒６億元，同比增長４６﹒１％。出口簽發各
類優惠貿易協定原產地證書２６﹒５萬份，享惠貨值７８２﹒４億元，同比分別增長１４﹒５％
和２４﹒４％。其中，ＲＣＥＰ項下，前１１個月受惠進口貨值５４﹒０億元，出口簽發
ＲＣＥＰ原產地證書１４０２１份，享惠貨值４７﹒５億元。（ｗｌ）

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