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AH股新聞

28/12/2022 16:09

《央行動態》人行調查：居民料第四季收入減，近半認為就業難

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今年第四季城鎮儲戶收入感受指數為
４３﹒８％，比上季下降３﹒２個百分點；信心指數為４４﹒４％，比上季下降２﹒１個百分點

　　２０２２年第四季度，人民銀行在全國５０個城市進行了２萬戶城鎮儲戶問卷調查。據調查
結果，普遍受訪者認為季內收入有所減少，認為收入減少有２３﹒３％，較上季增加５﹒２個百
分點；認為收入「增加」及「基本不變」的比例，按季亦有下跌，分別較上季下降１﹒３個百分
點及３﹒８個百分點，至分別１０﹒８％及６５﹒９％。而傾向於「更多儲蓄」的居民佔
６１﹒８％，比上季增加３﹒７個百分點。
　　另外，本季收入感受指數為４３﹒８％，比上季下降３﹒２個百分點。其中，１０﹒８％的
居民認為收入「增加」，比上季減少１﹒３個百分點，６５﹒９％的居民認為收入「基本不變」
，比上季減少３﹒８個百分點，２３﹒３％的居民認為收入「減少」，比上季增加５﹒２個百分
點。
　　至於本季就業感受指數為３３﹒１％，比上季下降２﹒３個百分點，僅８﹒９％認為「形勢
較好，就業容易」；認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」的高達４９﹒１％；覺得「一般」
的則有４２％。就業預期指數為４３﹒０％，比上季下降２﹒４個百分點。（ｃａ）

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