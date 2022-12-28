《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今年第四季城鎮儲戶收入感受指數為

４３﹒８％，比上季下降３﹒２個百分點；信心指數為４４﹒４％，比上季下降２﹒１個百分點

。

２０２２年第四季度，人民銀行在全國５０個城市進行了２萬戶城鎮儲戶問卷調查。據調查

結果，普遍受訪者認為季內收入有所減少，認為收入減少有２３﹒３％，較上季增加５﹒２個百

分點；認為收入「增加」及「基本不變」的比例，按季亦有下跌，分別較上季下降１﹒３個百分

點及３﹒８個百分點，至分別１０﹒８％及６５﹒９％。而傾向於「更多儲蓄」的居民佔

６１﹒８％，比上季增加３﹒７個百分點。

另外，本季收入感受指數為４３﹒８％，比上季下降３﹒２個百分點。其中，１０﹒８％的

居民認為收入「增加」，比上季減少１﹒３個百分點，６５﹒９％的居民認為收入「基本不變」

，比上季減少３﹒８個百分點，２３﹒３％的居民認為收入「減少」，比上季增加５﹒２個百分

點。

至於本季就業感受指數為３３﹒１％，比上季下降２﹒３個百分點，僅８﹒９％認為「形勢

較好，就業容易」；認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」的高達４９﹒１％；覺得「一般」

的則有４２％。就業預期指數為４３﹒０％，比上季下降２﹒４個百分點。（ｃａ）

