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AH股新聞

28/12/2022 08:01

郵儲銀行（１６５８）控股股東５００４萬人幣增持１１２１萬Ａ股

　　《經濟通通訊社２８日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布，控股股
東中國郵政集團穩定股價方案已實施完成，自６月２７日至昨日，累斥約５００４萬元人民幣通
過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計增持約１１２１萬股Ａ股，佔０﹒０１２１％股
權。
　　該行指，郵政集團持股由６月２７日的約６７﹒２９％升至６７﹒３０％，共持約
６２１﹒７５億股Ａ股。郵政集團承諾，在增持實施期間及法定期限內不減持所持有的本行股份
。（ｗｈ）

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