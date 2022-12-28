《經濟通通訊社２８日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布，控股股

東中國郵政集團穩定股價方案已實施完成，自６月２７日至昨日，累斥約５００４萬元人民幣通

過上海證券交易所交易系統以集中競價方式累計增持約１１２１萬股Ａ股，佔０﹒０１２１％股

權。

該行指，郵政集團持股由６月２７日的約６７﹒２９％升至６７﹒３０％，共持約

６２１﹒７５億股Ａ股。郵政集團承諾，在增持實施期間及法定期限內不減持所持有的本行股份

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