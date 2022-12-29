《經濟通通訊社２９日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）連同多家姊妹

公司，向母企寶武集團下屬公司寶武水務增資約１０﹒０９億元（人幣．下同）。重慶鋼鐵擬以

實物方式出資，資產價值為６０６７﹒９５萬元，佔寶武水務擴大股本１﹒３３９０％。實物資

產為煉鐵廠焦化工序焦化廢水處理系統和脫硫廢液綜合處理系統相關水處理資產

該公司表示，入股寶武水務有助於實現集團內水務運營業務的專業化整合，有助於提升公司

的資產和運營效率。（ｍｈ）

