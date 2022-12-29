《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷表示，商務部將

努力恢復和擴大消費，不斷增強消費對經濟發展的基礎性作用。一是鞏固提升傳統消費。汽車、

家電、家居、餐飲佔社零總額四分之一左右，是消費的頂梁柱。將著力穩定汽車消費，支持新能

源汽車購買使用，加快活躍二手車市場。支持餐飲等行業恢復發展，促進家電家居消費，推動綠

色智能家電下鄉和以舊換新。

二是加快發展新型消費。今年前１１個月，實物商品網上零售額佔社零總額比重達到

２７﹒１％。下一步，將促進新業態新模式健康有序發展，推動生活服務數字化轉型，促進線上

線下融合。順應消費升級趨勢，促進綠色消費、智能消費、健康消費，發展首店首發經濟，打造

更多消費新場景，釋放消費新活力。

三是優化消費平台載體。城市方面，將加快推進國際消費中心城市培育建設，穩妥有序推進

步行街改造提升，統籌開展智慧商圈、智慧商店示範創建，更好滿足多樣化消費需求；加快建設

一刻鐘便民生活圈，提升居民日常生活便利度。農村方面，加快推進縣域商業體系建設，促進農

民收入和農村消費雙提升。此外，將適時組織開展系列促消費活動，以節興商聚勢，促進消費持

續恢復。

