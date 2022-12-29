《經濟通通訊社２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



擴面提質，金融活水滋養實體經濟

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今年以來，銀行業加大信貸投放力度和精準度，從「擴面」到「提質」，推出一系列舉措加強對

國民經濟重點領域、薄弱環節和疫情受困行業的支持，有效滿足實體經濟合理資金需求，推動經

濟進一步回穩向上。工商銀行日前披露，截至１１月末，該行境內人民幣貸款餘額２１﹒６萬億

元（人民幣．下同），淨增量及同比多增額均為歷史同期最高水平。



冬日施工忙，基建引擎推升經濟動能

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當前，多地重大項目進入關鍵施工階段，項目建設「拼」進度，項目資金「接力跑」。業內人士

認為，隨著防疫政策不斷優化調整，穩投資政策持續落地見效，基建投資增速將延續回升態勢，

繼續為推動經濟運行整體好轉增強動能。



２０２２年中國有效發明專利產業化率創五年新高

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國家知識產權局在２８日舉行的１２月例行新聞發布會上發布了《２０２２年中國專利調查報告

》。調查顯示，２０２２年中國有效發明專利產業化率為３６﹒７％，創近五年新高，反映了中

國知識產權轉移轉化支撐實體經濟創新發展的能力持續增強。





《上海證券報》



上市品種破百，中國期貨市場收獲「高光之年」

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《中華人民共和國期貨和衍生品法》８月１日正式施行，補齊了中國期貨和衍生品領域的法律「

短板」，讓期貨市場長遠健康發展有法可依。期貨市場產品創新隨之加快，今年中國五家期貨交

易所累計新上市期貨和期權品種１２個，目前已上市期貨期權品種達到１０３個。



國際機構展望明年經濟，人民幣資產成關鍵標的

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２０２２年行將翻篇：回眸這一年，全球主要經濟體普遍面臨高通脹之煩惱，加息大招連番出手

，至年末，這輪高強度加息方才幾近尾聲。２０２３年新頁待啟Ｌ展望新一年，通脹壓力放緩勢

頭已現，市場有望見證全球央行上半年暫停加息，但全球經濟復蘇難以為繼，或將步入「滯脹」

下半場。



萬億元組合式稅費政策「減」出發展動能

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今年以來，新的組合式稅費支持政策、穩經濟一攬子政策和接續措施分批推出，預計全年新增減

稅降費和退稅緩稅緩費將超過４萬億元。市場主體享實惠「輕裝上陣」。





《證券時報》



錨定服務實體經濟，資本市場推進全面深化改革

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２０２２年，資本市場錨定服務實體經濟這一根本任務，以註冊制改革為牽引，持續推進資本市

場全面深化改革。科創板做市、科技創新公司債券、新一輪上市公司質量提升行動、民營企業債

券融資專項支持計劃、持續推進對外開放……一系列舉措健全了資本市場功能，促進市場資源配

置功能更好發揮。



堅持推進常態化發行，提高上市掛牌公司質量

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近日，全國股轉公司、北交所召開黨委會議，傳達學習中央經濟工作會議精神及證監會黨委關於

貫徹落實中央經濟工作會議的部署要求。會議表示，進一步完善市場基礎功能，推進常態化發行

上市，更好服務創新型企業和民營企業發展，堅持投融兩端平衡發展，持續提升市場流動性和估

值定價水平，著力提高上市掛牌公司質量。



優化完善房地產調控政策，優質房企金融支持發力

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日前召開的中央經濟工作會議深入分析當前經濟形勢，部署２０２３年經濟工作重點。其中，對

房地產的兩處表述，分別在「著力擴大國內需求」和「有效防範化解重大經濟金融風險」的部分

提出。中央財辦有關負責人在接受媒體記者提問時也充分肯定了釋放住房改善需求和避免房地產

行業風險的重要性，這也是明年房地產政策的重點方向。（ｊｔ）

