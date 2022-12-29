《神州經脈》內地疫情仍在「快速過峰」，確診者急增，股民熱情卻冷卻，重症病例持續增

加令風險情緒承壓。滬深三大指數走勢繼續分化，滬指低開０﹒３５％後低位震盪，全日跌

０﹒４４％，報３０７３﹒７點，連跌第二日；深成指跌０﹒１３％，創業板指反升０﹒４８％

。兩市個股跌多漲少，超３２００隻個股飄綠。醫藥股震盪走高，酒店板塊全天強勢；地產、煤

炭等權重板塊低迷。

兩市全日成交６１４７億元（人民幣．下同），按日跌５﹒５％。人民銀行今日僅進行

２０５０億元７天期逆回購操作，１４天逆回購暫停，今日淨投放２０１０億元。公開市場本周

已淨投放７９４０億元。值得留意的是，流動性充裕，銀行間隔夜回購加權平均利率報

０﹒４２３７％，再次刷新至少２００６年以來新低；可跨年的７天期回購利率報

２﹒３２６８％，較上日上行約１７個基點。

銀保監創新部黨支部今日發文表示，導金融創新回歸本源，更好支持經濟社會發展的重點領

域和薄弱環節。推動完善資本市場投資渠道，鼓勵引導更多長期合規資金進入資本市場，全面提

升金融資源配置水平。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國防部今日舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非表示，中方

重視發展中美兩軍關係，兩軍工作層面溝通也未中斷。但美方不能既尋求與中方全面恢復對話交

流，同時又不斷損害中方利益，更不能顛倒原委，將取消兩軍部分交流的責任甩給中方。美方如

果真想與中方開展積極的、建設性的對話交流，就必須拿出誠意和行動，切實尊重中方核心利益

和重大關切，積極為兩軍關系重回正軌創造條件、營造氛圍。譚克非強調，中方取消中美兩軍三

項交往活動，是針對美方蓄意製造重大危機、嚴重損害中國主權和領土完整的必要反制，美方對

此心知肚明。近一段時間以來，美方連續發布多項涉華負面政策文件和法案，大肆鼓噪大國競爭

，渲染炒作所謂中國威脅，粗暴干涉中國內政，進一步破壞兩軍溝通交往的基礎和氛圍。美國五

角大樓周三（２８日）表示，美國國務院已批準將向台灣出售價值約１﹒８億美元的「火山」

（Ｖｏｌｃａｎｏ）反坦克布雷系統。在台灣，國防部指出，本次美國方同意軍售品項，具備高

機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升台灣的不對稱作戰能力。



２﹒ 中國疾控中心公布，內地２８日新增５０８０宗本土新冠確診病例，其中廣東省再多

２２３９宗佔最多；同日安徽省新增１宗本土死亡病例。重症病例較前一日增加３５１宗至

１６１１宗，增近三成。中國在疫情「快速過峰」的同時放寬出入境限制，引發海外對新毒株傳

播的憂慮。除了日本以外，美國已要求來自中國的航班乘客持新冠檢測陰性證明，意大利強制對

來自中國的所有旅客進行強制新冠病毒檢測，並要求歐盟各國採取同一措施；另外，台灣亦要求

來自大陸的人員由元旦起入境需進行新冠ＰＣＲ檢測。澳洲總理阿爾班尼斯（Ａｎｔｈｏｎｙ

Ａｌｂａｎｅｓｅ）今天向澳洲廣播公司（ＡＢＣ）表示，澳洲並未改變允許中國旅客入境的規

定，旅遊建議亦未改變但隨著澳洲持續監控國內和世界各地的疫情影響，澳洲將繼續關注這項情

勢，並聽取衛生專家的適當建議。另有消息稱，英國將考慮對中國入境旅客實施限制，包括要求

其進行新冠檢測。中國民航局公布恢復國際客運航班工作方案，自明年１月８日起，不再對國際

客運航班實施「五個一」和「一國一策」、不再定義入境高風險航班，取消入境航班７５％客座

率限制等調控措施。



３﹒ 教育部等十三部門印發《關於規範面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》。《意見》

強調，要規範非學科類培訓日常運營。非學科類培訓內容應符合培訓對像的身心特點和教育規律

，不得開設學科類培訓相關內容。非學科類培訓機構要堅持公益屬性，實行明碼標價和信息公開

。培訓機構不得一次性收取或以充值、次卡等形式變相收取時間跨度超過３個月或６０課時的費

用，且不得超過５０００元。《意見》明確，要做好非學科類培訓規範治理的配套改革。強化學

校教育主陣地作用，促進學生學習更好回歸校園。加強音樂、體育、美術等緊缺學科教師配備補

充，開齊開足上好音體美課程；統籌利用科普、文化、體育等各方面社會資源，積極聘請退休教

師、具備資質的社會專業人員或志願者等參與支持學校課後服務工作，滿足學生多樣化學習需求

。改進體育、藝術中考測試內容、方式和計分辦法，扭轉片面應試教育傾向，切實加強過程性考

核，弱化選拔功能，注重對學生運動習慣和藝術素養的培養，不得將非學科類校外培訓結果與大

中小學招生入學掛勾等。



４﹒ 國務院關稅稅則委員會發布公告，２０２３年將調整部分商品的進出口關稅。２０２３年

１月１日起，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織承諾範圍內，提高部

分商品進出口關稅。其中，對栗子、甘草及其製品、大型輪胎、甘蔗收獲機等取消進口暫定稅率

，恢復實施最惠國稅率；為促進相關行業轉型升級和高質量發展，對鉻鐵等１０６項商品徵收出

口關稅，提高鋁和鋁合金出口關稅。２０２３年７月１日起，中國還將對６２項信息技術產品的

最惠國稅率實施第八步降稅。調整後中國關稅總水平將從７﹒４％降至７﹒３％。此外，為增強

國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，２０２３年１月１日起，將對１０２０項商品實施低於最

惠國稅率的進口暫定稅率。對部分抗癌藥原料、抗新型冠狀病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅

，降低假牙、血管支架用原料、造影劑等醫療用品進口關稅。對鉀肥、未鍛軋鈷等實施零關稅，

降低部分木材和紙製品、硼酸等商品進口關稅。四是促進先進製造業創新發展，加快產業轉型升

級，降低鈮酸鋰、電子墨水屏、燃料電池用氧化銥、風力發電機用滾子軸承等商品進口關稅。降

低嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍鱈魚、腰果等食品，咖啡機、榨汁器、電吹風等小家電的進

口關稅。



５﹒ 商務部新聞發言人束珏婷表示，下一步，商務部的重點開展工作包括推動製造業高質量發

展，促進產業鏈延鏈補鏈強鏈，加快推動外資標誌性項目落地建設，支持主導優勢產業增量提質

。提升開放型經濟質量。利用進博會、投洽會、中博會等展會平台，支持國家級經開區加大引資

力度，開展產業鏈招商，鼓勵設立外資研發中心，跨國公司地區總部及功能性機構，打造國際合

作新載體。加快推進綠色低碳循環發展。通過綠色升級改造促進低碳轉型和節能減排，支持國家

級經開區創建生態文明建設示範區（生態工業園區）。促進區域協調發展。加強分類指導，支持

東中西部地區國家級經開區在發展規劃、運營管理、招商引資、人才資源等方面加強協同合作，

推動產業有序轉移和承接。束珏婷亦指，商務部將努力恢復和擴大消費，不斷增強消費對經濟發

展的基礎性作用。「２０２３全國網上年貨節」將於２０２２年１２月３０日至２０２３年１月

２８日舉辦，目前，各地正在積極組織電商平台、生產製造、快遞物流企業，緊鑼密鼓地策劃配

套活動。



６﹒ 十三屆全國人大常委會第三十八次會議２８日下午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議

。人大委員長栗戰書出席。會議採用現場出席和網絡視頻出席相結合的方式舉行。會議聽取了人

力資源和社會保障部副部長俞家棟的關於就業工作情況的報告，分析面臨的總體形勢，提出要全

面強化就業優先政策，完善重點群體就業支持體系，促進創業帶動就業和靈活就業，健全就業公

共服務體系，健全終身職業技能培訓制度，完善勞動權益保障制度。會議又聽取財政部部長劉昆

關於財政社會保障資金分配和使用情況的報告，指出要加強財政資源統籌，加大財政保障力度；

積極完善制度政策體系，支持體制機制改革創新；堅持盡力而為、量力而行，確保政策精準可持

續；健全資金分配管理機制，提高財政資金使用效益。此外，全國發展和改革工作會議２８日在

京召開。國家發改委主任何立峰指出，著力穩增長、穩就業、穩物價，大力提振市場信心，積極

擴大國內有效需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用，推動經濟運行整體好轉。



７﹒ 重慶市住房城鄉建委、重慶市地方金融監督管理局等發布《關於進一步促進房地產市場平

穩健康發展的通知》指，居民將存量住房盤活用作保障性租賃住房和長租房的，該套住房租賃合

同已備案，且取得保障性租賃住房認定書或長租房承諾的，可不納入家庭住房套數計算；原則上

一個家庭只核減一套。支持剛性住房貸款需求，在渝生活、工作的非本地戶籍居民在重慶市購買

首套住房的，享受與本地居民同等的個人住房貸款政策等。此外，深陷債務困局接近兩年的華夏

幸福（滬：６００３４０），終於脫手部分業務。華夏幸福宣布，全資子公司與國資房企華潤置

地（０１１０９）簽署《華夏幸福南方總部資產包整體轉讓協議》，擬向華潤置地控股轉讓其持

有的多家附屬公司股權，以及相應的往來債權，合計１２４億元，回籠資金用於償付公司及下屬

公司金融債務。華夏幸福今次轉讓的有關資產包括武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大

校場項目。



８﹒ 由於日本央行在本月會議紀要中重申寬鬆貨幣政策不變，導致日圓走軟。美元兌日圓觸及

一周高位，漲０﹒７％，至１３４﹒４５。人民幣中間價兩連貶，即期匯率（ＣＮＹ）今早低開

７６點子，報６﹒９８０１，全日漲１６點，收報６﹒９７０９，止步兩連貶。交易員表示，隔

夜美債收益率攀升繼續支撐美匯指數，同時國內新冠疫情持續蔓延重症病例增多也擾動市場情緒

，短期人民幣或繼續震盪偏弱。高盛發表報告，該行維持預計未來１２個月在岸人民幣兌美元可

小幅升值至６﹒９０水平，因重新開放帶來的增長情緒改善，可能蓋過商品和服務貿易差額惡化

以及利差擴大等不利因素。瑞穗銀行經濟與策略主管Ｖｉｓｈｎｕ Ｖａｒａｔｈａｎ表示，許

多國家對來自中國的旅客進行額外檢測，這反映出隨著中國疫情蔓延，旅行的恢復步履蹣跚，這

也可能加劇人們對出現新的新冠毒株可能再次破壞全球復甦的擔憂。（ｗｌ）

