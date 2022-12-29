《鍾之日記》１２月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聖誕節假後又緊接除夕新年，市場出現較大獲利回吐壓力，美股三大指數隔晚齊挫逾

１％，反映中概股表現的金龍中國指數更挫３﹒８％。加上環球投資者對中國疫後重啟的信心不

足，香江魚缸昨日升逾三百點後，今日吐近兩百點。

恒指低開２５０點或１﹒２６％，報１９６４８，跌幅曾收窄至１３４點，高見１９７６４

，之後沽壓復現，最多跌３５９點，低見１９５３９，之後跌幅收窄。餘下大部分時間在

１９７００爭持。港股最終收報１９７４１點，跌１５７點或０﹒８％；國企指數報６６９５，

跌７７點或跌１﹒１４％。恒生科技指數報４１０７，跌１０５點或跌２﹒４９％。大市全日成

交９０７﹒５２億元。

騰訊（００７００）與任天堂一同開發的《寶可夢大集結》獲批１２月遊戲版號，股價升

２﹒８％，報３３５﹒２元，盤中創逾五個月高位。至於舜宇（０２３８２）插７％，為表現最

差藍籌。



＊滬指兩連跌＊



內地疫情仍在「快速過峰」，確診者急增，股民熱情卻冷卻，重症病例持續增加令風險情緒

承壓。滬深三大指數走勢繼續分化，滬指低開０﹒３５％後低位震盪，全日跌０﹒４４％，報

３０７３﹒７點，連跌第二日；深成指跌０﹒１３％，創業板指反升０﹒４８％。兩市個股跌多

漲少，超３２００隻個股飄綠。醫藥股震盪走高，酒店板塊全天強勢；地產、煤炭等權重板塊低

迷。

兩市全日成交６１４７億元，按日跌５﹒５％。人民銀行今日僅進行２０５０億元７天期逆

回購操作，１４天逆回購暫停，今日淨投放２０１０億元。公開市場本周已淨投放７９４０億元

。值得留意的是，流動性充裕，銀行間隔夜回購加權平均利率報０﹒４２３７％，再次刷新至少

２００６年以來新低；可跨年的７天期回購利率報２﹒３２６８％，較上日上行約１７個基點。



＊中國人出外旅遊限制多，航空股連日挫＊



中國防疫政策急轉彎後，內地新冠確診急增，在疫情「快速過峰」的同時，中國預告明年１

月８日起放寬出入境限制，引發海外對新毒株傳播的憂慮。目前，除了日本政府宣布本周五

（３０日）起，由中國內地出發或曾於７天內逗留中國內地的旅客，入境日本時需接受新冠病毒

檢測，如果結果呈陽性，有症狀的患者要隔離７天，無症狀也要隔離５天外，美國已要求明年１

月５日凌晨起，來自中國的航班乘客須持新冠檢測陰性證明。意大利由兩班從上海、北京飛往米

蘭的航班，發現超過一半乘客感染新冠病毒，決定強制對來自中國的所有旅客進行強制新冠病毒

檢測，並要求歐盟各國採取同一措施；另外，台灣自１月１日至３１日亦要求來自大陸的人員入

境需進行新冠ＰＣＲ檢測。

與此同時，中國民航局公布，自明年１月８日起，不再對國際客運航班實施「五個一」和「

一國一策」、不再定義入境高風險航班，取消入境航班７５％客座率限制等調控措施。海關總署

公告，明年１月８日起，取消入境人員全員核酸檢測，所有入境人員均需向海關申報入境前４８

小時內新型冠狀病毒核酸檢測結果。

中國全面對外放開，外國卻率先對中國航班增加限制，內地三大航空齊跌３日，其中東航

（００６７０）今日挫３﹒１％，國航（００７５３）跌２﹒１％，南航（０１０５５）跌

１﹒８％。

旅遊相關股亦備受打擊，攜程（０９９６１）瀉６﹒１％，香港中旅（００３０８）急跌

２﹒８％，縱橫遊控股（０８０６９）跌１﹒９％，同程旅行（００７８０）跌０﹒６％，美團

（０３６９０）跌０﹒２％。



＊教育股捱沽，內地規範非學科類培訓運營＊



中國要求明確非學科類培訓機構境內外上市標準和程序，防止野蠻生長。消息令近日原本已

向下的教育股，沽壓進一步增加。

思考樂教育（０１７６９）急挫２６％，光正教育（０６０６８）走低６﹒６％，新東方

（０９９０１）瀉近６％，中國東方教育（００６６７）跌５％，新高教（０２００１）跌

３﹒６％，中教控股（００８３９）跌４﹒９％。

中國教育部等十三部門印發《關於規範面向中小學生的非學科類校外培訓的意見》，《意見

》強調，要規範非學科類培訓日常運營，培訓時間不得和當地中小學校教學時間相衝突，線下培

訓結束時間不得晚於８時３０分，線上不得晚上９時。另外，《意見》提到，全面規範非學科類

培訓，使其成為學校教育的有益補充，進一步減輕學生過重校外培訓負擔，促進學生全面發展和

健康成長。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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