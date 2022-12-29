《經濟通通訊社２９日專訊》滬深地產股今早急跌，中交地產（深：０００７３６）挫６％

，格力地產（滬：６００１８５）跌３﹒９％，沙河股份（深：００００１４）跌２﹒９％，招

商蛇口（深：００１９７９）、中洲控股（深：００００４２）跌２﹒６％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）走低１﹒８％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒２％。

中央經濟工作會議此前對房地產的兩處表述，分別在「著力擴大國內需求」和「有效防範化

解重大經濟金融風險」兩部分提到。內媒引述業內人士解讀，解除不利於消費需求釋放的限制性

政策將是未來政策重點，包括放開限購政策、放寬首套房認定標準和普通住宅認定標準等，預計

後續針對改善需求將有更多支持政策出台。文章亦預計當局將繼續在供給側政策發力，房企併購

重組加速，頭部房企資產負債表有望率先迎來改善。

重慶市城鄉建設委員會發出通知，優化商業貸款住房套數認定，居民在中心城區以外區縣的

新購住房，個人住房商業貸款僅將所在區縣的住房納入套數核查範圍，而且自有住房用於長租可

不計入套數。（ｅｙ）



