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AH股新聞

29/12/2022 10:23

《Ａ股焦點》康希諾Ａ漲４％，新冠疫苗臨床研究成年人安全性良好

　　《經濟通通訊社２９日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）宣布，該公司開
展了「在１８歲及以上完成３針新冠滅活疫苗接種的成年人中開展重組新型冠狀病毒疫苗（５型
腺病毒載體）序貫加強的免疫原性和安全性的隨機、開放、平行對照臨床研究」，目前已獲得階
段性數據。顯示在既往接種過３劑滅活疫苗的人群中加強接種一劑克威莎霧優，安全性良好，尤
其是在老年人群。
康希諾Ａ股漲４％，Ｈ股亦升逾２％。（ｃｔ）

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