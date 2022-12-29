《經濟通通訊社２９日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）宣布，該公司開
展了「在１８歲及以上完成３針新冠滅活疫苗接種的成年人中開展重組新型冠狀病毒疫苗（５型
腺病毒載體）序貫加強的免疫原性和安全性的隨機、開放、平行對照臨床研究」，目前已獲得階
段性數據。顯示在既往接種過３劑滅活疫苗的人群中加強接種一劑克威莎霧優，安全性良好，尤
其是在老年人群。
康希諾Ａ股漲４％，Ｈ股亦升逾２％。（ｃｔ）
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29/12/2022 10:23
《Ａ股焦點》康希諾Ａ漲４％，新冠疫苗臨床研究成年人安全性良好
《經濟通通訊社２９日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）宣布，該公司開
展了「在１８歲及以上完成３針新冠滅活疫苗接種的成年人中開展重組新型冠狀病毒疫苗（５型
腺病毒載體）序貫加強的免疫原性和安全性的隨機、開放、平行對照臨床研究」，目前已獲得階
段性數據。顯示在既往接種過３劑滅活疫苗的人群中加強接種一劑克威莎霧優，安全性良好，尤
其是在老年人群。
康希諾Ａ股漲４％，Ｈ股亦升逾２％。（ｃｔ）
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