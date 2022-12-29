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AH股新聞

29/12/2022 09:41

《Ａ股焦點》多國收緊對中國旅客核酸檢測，三大航齊軟

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國防疫政策急轉彎後，內地新冠確診急增，在疫情「快速過
峰」的同時，中國預告明年１月８日起放寬出入境限制，引發海外對新毒株傳播的憂慮。目前，
除了日本政府宣布本周五（３０日）起，由中國內地出發或曾於７天內逗留中國內地的旅客，入
境日本時需接受新冠病毒檢測，如果結果呈陽性，有症狀的患者要隔離７天，無症狀也要隔離５
天外，美國已要求明年１月５日凌晨起，來自中國的航班乘客須持新冠檢測陰性證明。意大利由
兩班從上海、北京飛往米蘭的航班，發現超過一半乘客感染新冠病毒，決定強制對來自中國的所
有旅客進行強制新冠病毒檢測，並要求歐盟各國採取同一措施；另外，台灣自１月１日至３１日
亦要求來自大陸的人員入境需進行新冠ＰＣＲ檢測。
　　與此同時，中國民航局公布，自明年１月８日起，不再對國際客運航班實施「五個一」和「
一國一策」、不再定義入境高風險航班，取消入境航班７５％客座率限制等調控措施。海關總署
公告，明年１月８日起，取消入境人員全員核酸檢測，所有入境人員均需向海關申報入境前４８
小時內新型冠狀病毒核酸檢測結果。
　　中國全面對外放開，外國卻率先對中國航班增加限制，內地三大航空Ａ股齊軟，中國東航
（滬：６００１１５）跌１﹒５％，南方航空（滬：６０００２９）、春秋航空
（滬：６０１０２１）跌１﹒３％，國航（滬：６０１１１１）跌０﹒５６％。（ｃｔ）
　
　

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