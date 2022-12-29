《經濟通通訊社２９日專訊》中國防疫政策急轉彎後，內地新冠確診急增，在疫情「快速過

峰」的同時，中國預告明年１月８日起放寬出入境限制，引發海外對新毒株傳播的憂慮。目前，

除了日本政府宣布本周五（３０日）起，由中國內地出發或曾於７天內逗留中國內地的旅客，入

境日本時需接受新冠病毒檢測，如果結果呈陽性，有症狀的患者要隔離７天，無症狀也要隔離５

天外，美國已要求明年１月５日凌晨起，來自中國的航班乘客須持新冠檢測陰性證明。意大利由

兩班從上海、北京飛往米蘭的航班，發現超過一半乘客感染新冠病毒，決定強制對來自中國的所

有旅客進行強制新冠病毒檢測，並要求歐盟各國採取同一措施；另外，台灣自１月１日至３１日

亦要求來自大陸的人員入境需進行新冠ＰＣＲ檢測。

與此同時，中國民航局公布，自明年１月８日起，不再對國際客運航班實施「五個一」和「

一國一策」、不再定義入境高風險航班，取消入境航班７５％客座率限制等調控措施。海關總署

公告，明年１月８日起，取消入境人員全員核酸檢測，所有入境人員均需向海關申報入境前４８

小時內新型冠狀病毒核酸檢測結果。

中國全面對外放開，外國卻率先對中國航班增加限制，內地三大航空Ａ股齊軟，中國東航

（滬：６００１１５）跌１﹒５％，南方航空（滬：６０００２９）、春秋航空

（滬：６０１０２１）跌１﹒３％，國航（滬：６０１１１１）跌０﹒５６％。（ｃｔ）





