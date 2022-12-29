《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》十三屆全國人大常委會第三十八次會議

２８日下午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。人大委員長栗戰書出席。會議採用現場出席

和網絡視頻出席相結合的方式舉行。

會議聽取了人力資源和社會保障部副部長俞家棟的關於就業工作情況的報告，分析面臨的總

體形勢，提出要全面強化就業優先政策，完善重點群體就業支持體系，促進創業帶動就業和靈活

就業，健全就業公共服務體系，健全終身職業技能培訓制度，完善勞動權益保障制度。

會議聽取了審計署副審計長王本強的關於２０２１年度中央預算執行和其他財政收支審計查

出問題整改情況的報告，指出截至今年９月底，要求立行立改的問題有４４１２個已整改到位，

要求分階段整改的問題有１１６２個已完成整改，要求持續整改的問題均制定了措施和計劃。審

計署將持續加強跟蹤督促檢查，查改聯動、破立並舉，確保整改合規到位，確保黨中央、國務院

決策部署落實落地。

會議聽取了財政部部長劉昆關於財政社會保障資金分配和使用情況的報告。報告介紹了財政

社會保障資金分配和使用基本情況，加強財政社會保障資金管理的主要措施和存在的問題。報告

指出要加強財政資源統籌，加大財政保障力度；積極完善制度政策體系，支持體制機制改革創新

；堅持盡力而為、量力而行，確保政策精准可持續；健全資金分配管理機制，提高財政資金使用

效益。

會議審議了國務院關於「證照分離」改革涉及暫時調整適用法律有關情況的中期報告。

