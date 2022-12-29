  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/12/2022 13:42

《中國要聞》中央財政下達第二筆農業保險保費補貼１２５億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》財政部向有關省、自治區、直轄市、計劃單列市及新疆生產建
設兵團下達２０２２年第二筆中央財政農業保險保費補貼預算，此次下達保費補貼金額
１２５﹒１４億元（人民幣．下同）。截至目前，中央財政已向各地及中央單位下達２０２２年
保費補貼３０９﹒４億元，其中，包括特色獎補金額５９﹒７億元。（ｃｔ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/12/2022 13:42  【ＦＯＣＵＳ】電動車「信者得救」？賽道擁擠漫長超預期

其他AH股新聞
More

29/12/2022 14:11  【新冠感染】印尼無計劃改變中國旅客入境規定

29/12/2022 14:05  【聚焦數據】１１月上海外貿進出口額降５﹒７％，年內升４﹒２％

29/12/2022 13:48  《Ａ股焦點》君實生物Ａ股漲１３％，其新冠藥療效不劣於輝瑞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金