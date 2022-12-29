《經濟通通訊社２９日專訊》財政部向有關省、自治區、直轄市、計劃單列市及新疆生產建

設兵團下達２０２２年第二筆中央財政農業保險保費補貼預算，此次下達保費補貼金額

１２５﹒１４億元（人民幣．下同）。截至目前，中央財政已向各地及中央單位下達２０２２年

保費補貼３０９﹒４億元，其中，包括特色獎補金額５９﹒７億元。（ｃｔ）

