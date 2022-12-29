《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒３５％

，報３０７６﹒７３點，深綜指低開０﹒３６％，互聯網股造好，旅遊、釀酒股走低。

據本地傳媒引述消息人士報道，香港計劃最快明年１月１０日與內地通關，持有商務簽證和

有家庭團聚需要的人士優先，遊客則不被包括在內。消息指，由香港陸路進入深圳的人士不設配

額，所有從內地進入香港的旅客須持有４８小時內核酸檢測陰性證明。

中國在疫情「快速過峰」的同時放寬出入境限制，引發海外對新毒株傳播的憂慮。除了日本

以外，美國已要求來自中國的航班乘客持新冠檢測陰性證明，意大利強制對來自中國的所有旅客

進行強制新冠病毒檢測，並要求歐盟各國採取同一措施；另外，台灣亦要求來自大陸的人員由元

旦起入境需進行新冠ＰＣＲ檢測。

人民銀行今日僅進行２０５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２％

，１４天逆回購暫停，今日有４０億元逆回購到期，即淨投放２０１０億元。公開市場本周已淨

投放７９４０億元。

全國發展和改革工作會議在京召開，國家發改委主任何立峰指出，著力穩增長、穩就業、穩

物價，大力提振市場信心，積極擴大國內有效需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用

，推動經濟運行整體好轉。（ｅｙ）

