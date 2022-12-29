《經濟通通訊社２９日專訊》內地疫情仍在「快速過峰」，中國疾控中心周四通報，昨日

（２８日）新增５０８０宗本土新冠確診病例，其中廣東省再多２２３９宗佔最多；同日安徽省

新增１宗本土死亡病例；重症病例較前一日增加３５１宗至１６１１宗，大增近三成。

在新冠確診急增的同時，中國預告明年１月８日起放寬出入境限制，引發海外對新毒株傳播

的憂慮，日本及美國等多個國家收緊對中國旅客核酸檢測，滬深股市早盤齊齊低開，滬綜指今早

繼續回調，半日收市跌０﹒３１％，報３０７７﹒８點；深成指升０﹒１６％，創業板指升

０﹒７５％。各板塊普遍下跌，金融、煤炭、房產股偏軟；汽車製造股靠穩。

野村分析報告指，在春運期間，中國各地可能出現嚴重的感染浪潮，從城市蔓延到農村地區

。由於中國在接受「共存」方面的拖延，可能會發現自己處於困難境地。野村指，以前的動態清

零政策可能過度保護民眾，一旦取消控制，就會提高感染病例激增的風險。

交投仍然見弱，兩市半日成交３７２５億元（人民幣．下同），較上日少近一成。人民銀行

今日僅進行２０５０億元７天期逆回購操作，１４天逆回購暫停，今日淨投放２０１０億元。公

開市場本周已淨投放７９４０億元。值得留意的是，流動性充裕，銀行間隔夜回購加權平均利率

報０﹒４２３７％，再次刷新至少２００６年以來新低；可跨年的７天期回購利率報

２﹒３２６８％，較上日上行約１７ｂｐ。



＊再有遊戲審批，中青寶急升８％＊



國家新聞出版署２８日發布１２月國產網絡遊戲審批信息，共８４款遊戲獲批；同時還發布

２０２２年進口網絡遊戲審批信息，共４５款遊戲獲批。遊戲股開盤領漲，有４款遊戲獲批的中

青寶（深：３０００５２）急升８﹒２％，湯姆貓（深：３００４５９）升２﹒６％，佳創視訊

（深：３００２６４）、絲路視覺（深：３００５５６）齊升１﹒５％，天舟文化

（深：３００１４８）、三七互娛（深：００２５５５）升１﹒４％。

憧憬旅遊業放開，西安旅遊 （深：０００６１０）昨晚公告，大股東西安旅遊集團確認，

公司於周二（２７日）將其於２０１５年７月通過資產管理產品在二級市場增持的公司股份通過

集合競價進行了減持，減持數量合計２２０萬股，佔公司總股本的０﹒９３％，減持均價每股

１６﹒５６元，套現３６４３﹒２萬元。西安旅遊暫錄得本月第七個漲停板，報２０﹒０４元，

創接近七年半新高。



＊外資急撤，白酒股走低＊



中國全面對外放開，外國卻率先對中國航班增加限制，內地三大航空Ａ股齊軟，中國東航

（滬：６００１１５）跌０﹒７％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒１％，春秋航空

（滬：６０１０２１）跌１﹒３％，中國國航（滬：６０１１１１）跌０﹒９％。

外資結束早前流入態勢，今早轉為流走逾１８億元人民幣。白酒股急跌，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌２﹒７％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌２﹒６％，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌２％，水井坊（滬：６００７７９）跌１﹒９％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒６％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒５％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）跌０﹒４％。（ｃａ）

