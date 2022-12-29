《經濟通通訊社２９日專訊》內地疫情仍在「快速過峰」，確診者急增，股民熱情卻冷卻，

重症病例持續增加令風險情緒承壓。滬深三大指數走勢繼續分化，滬指低開０﹒３５％後低位震

盪，全日跌０﹒４４％，報３０７３﹒７點，連跌第二日；深成指跌０﹒１３％，創業板指反升

０﹒４８％。兩市個股跌多漲少，超３２００隻個股飄綠。醫藥股震盪走高，酒店板塊全天強勢

；地產、煤炭等權重板塊低迷。

兩市全日成交６１４７億元，按日跌５﹒５％。人民銀行今日僅進行２０５０億元７天期逆

回購操作，１４天逆回購暫停，今日淨投放２０１０億元。公開市場本周已淨投放７９４０億元

。值得留意的是，流動性充裕，銀行間隔夜回購加權平均利率報０﹒４２３７％，再次刷新至少

２００６年以來新低；可跨年的７天期回購利率報２﹒３２６８％，較上日上行約１７個基點。



＊野村稱房地產難反彈，深振業Ａ跌停＊



野村證券首席中國經濟學家陸挺指出，即便政策已經做出了極大改變，房地產明年也很難出

現大Ｖ型的反彈，房地產是另一個可能會出現「報復性萎縮」的耐用品。市場擔憂政策對地產行

業的刺激可能有限。地產股領跌，深振業Ａ（深：０００００６）跌停，中交地產

（深：０００７３６）跌６﹒１％，格力地產（滬：６００１８５）瀉５﹒９％，中國武夷

（深：０００７９７）急跌５﹒６％，深物業Ａ（深：００００１１）、沙河股份

（深：００００１４）齊跌近半成，三湘印象（深：０００８６３）跌４﹒１％，信達地產

（滬：６００６５７）跌３﹒２％。

正在推進債務重組的華夏幸福（滬：６００３４０）升２﹒４％，該公司擬向華潤置地打包

出售旗下子公司股權和債權，以回籠逾百億元人民幣資金用於償付金融債務。

今日部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌５０００元╱噸，部分鋰礦股有沽壓，宋都股

份（滬：６０００７７）跌近３％，西部礦業（滬：６０１１６８）跌２﹒４％，紅星發展

（滬：６００３６７）、西藏珠峰（滬：６００３３８）、紫金礦業（滬：６０１８９９）跌近

２％，西藏城投（滬：６００７７３）跌１﹒５％，盛新鋰能（深：００２２４０）跌１﹒３％

。



＊憧憬國家擴內需，消費零售股活躍＊



國家新聞出版署周三公布，今年共４５款進口網絡遊戲獲批，其中包括中青寶的四款遊戲。

遊戲公司逆市走強，大晟文化（滬：６００８９２）、中科雲網（深：００２３０６）齊齊漲停

，中青寶（深：３０００５２）升４﹒６％，祥源文旅（滬：６００５７６）升４﹒２％，名臣

健康（深：００２９１９）升５﹒２％，愷英網絡（深：００２５１７）升２﹒８％。

內地官媒《經濟日報》發文稱，要用好消費信貸、釋放消費潛力，這將是接下來金融支持擴

內需的有效途徑之一。消費零售股反復活躍，中興商業（深：０００７１５）四連板，大連友誼

（深：０００６７９）、新華百貨（滬：６００７８５）、步步高（深：００２２５１）、浙江

東日（滬：６００１１３）漲停，合肥百貨（深：０００４１７）跟漲４﹒９％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８５６﹒７０ －０﹒３８

上證綜合指數 ３０７３﹒７０ －０﹒４４ ２５３９﹒００

深證綜合指數 １９６８﹒４１ －０﹒３０ ３６０８﹒００

上證Ｂ股指數 ２７９﹒９２ －０﹒２２ ０﹒７３

深證Ｂ股指數 １１４８﹒４３ ＋０﹒４１ ０﹒５１

上證１８０指數 ８１９２﹒３９ －０﹒４９

上證３８０指數 ５５７７﹒３４ －０﹒０３

深證成份指數 １０９９６﹒４１ －０﹒１３

中小創新指數 ２２１９﹒２５ －０﹒３０

深圳創業板指數 ２３４９﹒３８ ＋０﹒４８

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