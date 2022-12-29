  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/12/2022 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒４４％成交縮，連跌第二日

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地疫情仍在「快速過峰」，確診者急增，股民熱情卻冷卻，
重症病例持續增加令風險情緒承壓。滬深三大指數走勢繼續分化，滬指低開０﹒３５％後低位震
盪，全日跌０﹒４４％，報３０７３﹒７點，連跌第二日；深成指跌０﹒１３％，創業板指反升
０﹒４８％。兩市個股跌多漲少，超３２００隻個股飄綠。醫藥股震盪走高，酒店板塊全天強勢
；地產、煤炭等權重板塊低迷。
　　兩市全日成交６１４７億元，按日跌５﹒５％。人民銀行今日僅進行２０５０億元７天期逆
回購操作，１４天逆回購暫停，今日淨投放２０１０億元。公開市場本周已淨投放７９４０億元
。值得留意的是，流動性充裕，銀行間隔夜回購加權平均利率報０﹒４２３７％，再次刷新至少
２００６年以來新低；可跨年的７天期回購利率報２﹒３２６８％，較上日上行約１７個基點。
　
＊野村稱房地產難反彈，深振業Ａ跌停＊
　
　　野村證券首席中國經濟學家陸挺指出，即便政策已經做出了極大改變，房地產明年也很難出
現大Ｖ型的反彈，房地產是另一個可能會出現「報復性萎縮」的耐用品。市場擔憂政策對地產行
業的刺激可能有限。地產股領跌，深振業Ａ（深：０００００６）跌停，中交地產
（深：０００７３６）跌６﹒１％，格力地產（滬：６００１８５）瀉５﹒９％，中國武夷
（深：０００７９７）急跌５﹒６％，深物業Ａ（深：００００１１）、沙河股份
（深：００００１４）齊跌近半成，三湘印象（深：０００８６３）跌４﹒１％，信達地產
（滬：６００６５７）跌３﹒２％。
　　正在推進債務重組的華夏幸福（滬：６００３４０）升２﹒４％，該公司擬向華潤置地打包
出售旗下子公司股權和債權，以回籠逾百億元人民幣資金用於償付金融債務。
　　今日部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌５０００元╱噸，部分鋰礦股有沽壓，宋都股
份（滬：６０００７７）跌近３％，西部礦業（滬：６０１１６８）跌２﹒４％，紅星發展
（滬：６００３６７）、西藏珠峰（滬：６００３３８）、紫金礦業（滬：６０１８９９）跌近
２％，西藏城投（滬：６００７７３）跌１﹒５％，盛新鋰能（深：００２２４０）跌１﹒３％

　
＊憧憬國家擴內需，消費零售股活躍＊
　
　　國家新聞出版署周三公布，今年共４５款進口網絡遊戲獲批，其中包括中青寶的四款遊戲。
遊戲公司逆市走強，大晟文化（滬：６００８９２）、中科雲網（深：００２３０６）齊齊漲停
，中青寶（深：３０００５２）升４﹒６％，祥源文旅（滬：６００５７６）升４﹒２％，名臣
健康（深：００２９１９）升５﹒２％，愷英網絡（深：００２５１７）升２﹒８％。
　　內地官媒《經濟日報》發文稱，要用好消費信貸、釋放消費潛力，這將是接下來金融支持擴
內需的有效途徑之一。消費零售股反復活躍，中興商業（深：０００７１５）四連板，大連友誼
（深：０００６７９）、新華百貨（滬：６００７８５）、步步高（深：００２２５１）、浙江
東日（滬：６００１１３）漲停，合肥百貨（深：０００４１７）跟漲４﹒９％。（ｃａ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８５６﹒７０　　－０﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０７３﹒７０　　－０﹒４４　　　　２５３９﹒００　　
　　深證綜合指數　　１９６８﹒４１　　－０﹒３０　　　　３６０８﹒００　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７９﹒９２　　－０﹒２２　　　　　０﹒７３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１４８﹒４３　　＋０﹒４１　　　　　０﹒５１　　　　
　　上證１８０指數　８１９２﹒３９　　－０﹒４９　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５５７７﹒３４　　－０﹒０３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０９９６﹒４１　－０﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２２１９﹒２５　　－０﹒３０　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２３４９﹒３８　　＋０﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金