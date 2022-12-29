《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒６５％，報８１７９﹒０７點，上

證３８０指數半日升０﹒２８％，報５５９４﹒７７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３４﹒５４億元，賣盤超買盤，

淨流出１４﹒５４億元。

保險股回吐，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）

跌２﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）挫２﹒１％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌

２﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒５％。

中國防疫政策急轉彎後，內地新冠確診急增，在疫情「快速過峰」的同時，中國預告明年１

月８日起放寬出入境限制，引發海外對新毒株傳播的憂慮。內地三大航空Ａ股齊軟，東航

（滬：６００１１５）跌０﹒７％，南航（滬：６０００２９）跌１﹒１％，春秋航空

（滬：６０１０２１）跌１﹒３％。

康希諾（滬：６８８１８５）公告稱，該公司的３劑滅活疫苗人群加強接種吸入用新冠疫苗

，安全性良好。康希諾半日漲４﹒６％，報１５４﹒３２元。消息亦帶動疫苗股大升，人福醫藥

（滬：６０００７９）漲３﹒７％，萬泰生物（滬：６０３３９２）升１﹒４％，復星醫藥

（滬：６００１９６）升１﹒１％，白雲山（滬：６００３３２）彈０﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

