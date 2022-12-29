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AH股新聞

29/12/2022 15:11

《滬股通》上證１８０收跌０﹒４９％，上證３８０跌０﹒０３％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒４９％，報８１９２﹒３９點，
上證３８０指數收跌０﹒０３％，報５５７７﹒３４點。
　　中國防疫政策急轉彎後，內地新冠確診急增，在疫情「快速過峰」的同時，中國預告明年１
月８日起放寬出入境限制，引發海外對新毒株傳播的憂慮。內地三大航空Ａ股齊軟，東航
（滬：６００１１５）跌０﹒９％，南航（滬：６０００２９）跌１﹒３％，春秋航空
（滬：６０１０２１）跌１﹒３％。
　　醫藥股大升，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）升近２％，藥明康德（滬：６０３２５９）漲
２﹒３％，片仔癀（滬：６００４３６）升０﹒２％，復星醫藥（滬：６００１９６）升
０﹒８％，同仁堂（滬：６０００８５）升０﹒８％，君實生物（滬：６８８１８０）飆逾
１１％，白雲山（滬：６００３３２）彈１﹒１％。
　　康希諾（滬：６８８１８５）公告稱，該公司的３劑滅活疫苗人群加強接種吸入用新冠疫苗
，安全性良好。康希諾全日漲３﹒１％，報１５２﹒０４元人民幣。消息亦帶動疫苗股大升，人
福醫藥（滬：６０００７９）漲４﹒２％，萬泰生物（滬：６０３３９２）升１﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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