《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒４９％，報８１９２﹒３９點，

上證３８０指數收跌０﹒０３％，報５５７７﹒３４點。

中國防疫政策急轉彎後，內地新冠確診急增，在疫情「快速過峰」的同時，中國預告明年１

月８日起放寬出入境限制，引發海外對新毒株傳播的憂慮。內地三大航空Ａ股齊軟，東航

（滬：６００１１５）跌０﹒９％，南航（滬：６０００２９）跌１﹒３％，春秋航空

（滬：６０１０２１）跌１﹒３％。

醫藥股大升，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）升近２％，藥明康德（滬：６０３２５９）漲

２﹒３％，片仔癀（滬：６００４３６）升０﹒２％，復星醫藥（滬：６００１９６）升

０﹒８％，同仁堂（滬：６０００８５）升０﹒８％，君實生物（滬：６８８１８０）飆逾

１１％，白雲山（滬：６００３３２）彈１﹒１％。

康希諾（滬：６８８１８５）公告稱，該公司的３劑滅活疫苗人群加強接種吸入用新冠疫苗

，安全性良好。康希諾全日漲３﹒１％，報１５２﹒０４元人民幣。消息亦帶動疫苗股大升，人

福醫藥（滬：６０００７９）漲４﹒２％，萬泰生物（滬：６０３３９２）升１﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

