《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１２﹒８２億元，用７﹒１８億元或１﹒４％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出１１﹒１億元，結束連續多日淨流入趨勢
。（ｊｔ）
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29/12/2022 15:11
《滬股通》滬股通額度全日用逾７億元，外資流出１１億元
《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１２﹒８２億元，用７﹒１８億元或１﹒４％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出１１﹒１億元，結束連續多日淨流入趨勢
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上一篇新聞︰29/12/2022 15:11 《深股通》深成指收跌０﹒１３％，中小創新指跌０﹒３％
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29/12/2022 15:11 《深股通》深股通額度全日用逾７億元，外資結束淨流入
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