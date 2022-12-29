《經濟通通訊社２９日專訊》深證成指半日升０﹒１６％，報１１０２７﹒８４點，深證中
小創新指數半日升０﹒４６％，報２２３６﹒１９點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２２﹒２２億元，賣盤超買盤，
淨流出２﹒２２億元。
國家新聞出版署２８日發布１２月國產網絡遊戲審批信息，共８４款遊戲獲批；同時還發布
２０２２年進口網絡遊戲審批信息，共４５款遊戲獲批。遊戲股開盤領漲，中青寶
（深：３０００５２）急升８﹒２％，湯姆貓（深：３００４５９）升２﹒６％，天舟文化
（深：３００１４８）升１﹒４％，佳創視訊（深：３００２６４）升１﹒５％。
地產股今早急跌，中交地產（深：０００７３６）挫３﹒７％，沙河股份
（深：００００１４）跌４﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）跌３﹒５％，中洲控股
（深：００００４２）跌２﹒９％。中央經濟工作會議此前對房地產的兩處表述，分別在「著力
擴大國內需求」和「有效防範化解重大經濟金融風險」兩部分提到。
外資結束早前流入態勢，半日流走近１８億元。白酒股急跌，瀘州老窖
（深：０００５６８）、酒鬼酒（深：０００７９９）跌２﹒７％，洋河股份
（深：００２３０４）跌２﹒６％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒６％，古井貢酒
（深：０００５９６）倒升０﹒１％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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