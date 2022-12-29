《經濟通通訊社２９日專訊》深證成指今日收跌０﹒１３％，報１０９９６﹒４１點，深證

中小創新指數收跌０﹒３％，報２２１９﹒２５點。

內地明年１月８日起，取消入境後核酸檢測和集中隔離，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入

境。惟內地新冠確診數字不斷急增，旅遊股仍未見好轉，三特索道（深：００２１５９）瀉逾

６％，西域旅遊（深：３００８５９）跌５﹒１％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌５﹒１％

，桂林旅遊（深：０００９７８）跌４﹒８％。

國家新聞出版署２８日發布１２月國產網絡遊戲審批信息，共８４款遊戲獲批；同時還發布

２０２２年進口網絡遊戲審批信息，共４５款遊戲獲批。遊戲股開盤領漲，中青寶

（深：３０００５２）急升４﹒６％，湯姆貓（深：３００４５９）升１﹒６％。

地產股急跌，中交地產（深：０００７３６）挫６﹒１％，沙河股份（深：００００１４）

跌４﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒６％，中洲控股（深：００００４２）跌

２﹒９％。中央經濟工作會議此前對房地產的兩處表述，分別在「著力擴大國內需求」和「有效

防範化解重大經濟金融風險」兩部分提到。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

