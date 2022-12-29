《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１２﹒５８億元，用７﹒４２億元或１﹒４％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出１１﹒１億元，結束連續多日淨流入趨勢
。（ｊｔ）
29/12/2022 15:11
《深股通》深股通額度全日用逾７億元，外資結束淨流入
《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１２﹒５８億元，用７﹒４２億元或１﹒４％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出１１﹒１億元，結束連續多日淨流入趨勢
。（ｊｔ）
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