《經濟通通訊社２９日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）近日公告稱，該

公司的３劑滅活疫苗人群加強接種吸入用新冠疫苗，安全性良好。康希諾Ａ股現漲近４％，報

１５３﹒３９元人民幣。消息亦帶動疫苗股大升，華蘭生物（深：００２００７）走高５﹒５％

，人福醫藥（滬：６０００７９）漲２﹒１％，沃森生物（深：３００１４２）升１﹒７％，以

岭藥業（深：００２６０３）升１﹒４％，智飛生物（深：３００１２２）升１﹒２％，長春高

新（深：０００６６１）升０﹒６％，萬泰生物（滬：６０３３９２）升０﹒５％，復星醫藥

（滬：６００１９６）升０﹒５％，白雲山（滬：６００３３２）彈０﹒３％。

康希諾公布研發的Ｏ株╱原始株雙價吸入用新冠疫苗在１８歲及以上成人中，開展重組新型

冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體）臨床試驗，目前已獲得階段性數據，總體安全性結果顯示，在

既往接種過３劑滅活疫苗的人群中加強接種一劑克威莎霧優，安全性良好，不同吸入用新冠疫苗

組別差異不大；在體液免疫方面，總體雙價疫苗抗體水準具有優勢。Ｏ株╱原始株雙價吸入用新

冠疫苗為針對Ｏｍｉｃｏｒｎ變異株開發，尚在臨床研究階段。

另外，君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）旗下的口服核甘類抗新型冠狀病毒

（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）藥物ＶＶ１１６（ＪＴ００１）的一項三期臨床研究數據於今日凌晨

在《新英格蘭醫學雜誌》發表。數據顯示，在對伴有進展為重度包括死亡高風險因素的輕至中度

新型冠狀病毒感染（ＣＯＶＩＤ－１９）患者的早期治療中，在至持續臨床康復時間方面，

ＶＶ１１６並不劣於輝瑞的新冠明星藥Ｐａｘｌｏｖｉｄ，且ＶＶ１１６組比Ｐａｘｌｏｖｉｄ

組的中位恢復時間更短（４天ｖｓ﹒５天）、不良事件更少。

君實生物Ａ股目前升４﹒２％，報５７﹒９８元人民幣。（ｊｔ）

