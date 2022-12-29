《經濟通通訊社２９日專訊》央企專業化整合再下一城。中國交建（０１８００）

（滬：６０１８００）擬分拆子公司重組上市，下屬子公司中交公路規劃設計院有限公司、中交

第一公路勘察設計研究院有限公司、中交第二公路勘察設計研究院有限公司通過與祁連山

（滬：６００７２０）進行重組交易的方式實現重組上市。

交易完成後，祁連山的直接控股股東將變為中國交建，實際控制人將變為中交集團。祁連山

也將由傳統的建材生產類企業轉變為聚焦公路、市政設計領域的現代化設計類上市公司。

公告顯示，此次交易方案包括重大資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金三個部分。

其中，置出資產交易價為１０４﹒３億元（人民幣．下同），置入資產交易價為２３５﹒０３億

元，二者差額１３０﹒７３億元由祁連山以發行股份的方式向中國交建和中國城鄉購買。本次發

行股份購買資產的價格在祁連山實施利潤分配方案後，相應調整為１０﹒１７元╱股。據此計算

，此次股份發行數量預計為１２﹒８５億股。

作為交易的「組合拳」之一，本次配套募集資金總額不超過３４﹒０２億元，將用於提升科

創能力、提升管理能力和提升生產能力等方面的諸多項目，以及補充流動資金。

中國交建表示，本次分拆重組上市不會對公司其他業務板塊的持續經營造成實質性影響。而

在對盈利能力的影響上，中國交建表示，盡管公司持有三家公路院的股權比例有所降低，按權益

享有的公規院、一公院、二公院淨利潤存在被攤薄的可能，但是通過交易將中國城鄉持有的三家

市政院一並注入上市平台，六家設計院的財務狀況和盈利能力均將反映在中國交建的合併報表中

。

不過，中國交建Ａ股跌逾１％，Ｈ股跌０﹒７％，祁連山更大跌近７％。（ｃｔ）

