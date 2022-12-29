《經濟通通訊社２９日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，董事會
通過減記型無固定期限資本債券發行計劃，發行總額不超過２０００億元人民幣。募集資金用於
補充本行其他一級資本；有效期自股東會批准之日起至２０２４年１２月３１日。
不過農行ＡＨ股仍下跌，Ｈ股０﹒８％，Ａ股軟０﹒７％。（ｃａ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
29/12/2022 10:51
《Ａ股焦點》農行擬發２千億減記型無固定期限資本債，Ａ跌近１％
《經濟通通訊社２９日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，董事會
通過減記型無固定期限資本債券發行計劃，發行總額不超過２０００億元人民幣。募集資金用於
補充本行其他一級資本；有效期自股東會批准之日起至２０２４年１２月３１日。
不過農行ＡＨ股仍下跌，Ｈ股０﹒８％，Ａ股軟０﹒７％。（ｃａ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
上一篇新聞︰29/12/2022 11:06 《中國要聞》大連明年起契稅最高稅率調降至３％
下一篇新聞︰29/12/2022 10:28 《Ａ股焦點》康希諾吸入用疫苗安全性良好，刺激其他疫苗股跟升
29/12/2022 10:23 《Ａ股焦點》康希諾Ａ漲４％，新冠疫苗臨床研究成年人安全性良好
29/12/2022 10:21 《Ａ股焦點》西安旅遊炒「放開」大股東套３６４３萬，股價照漲停
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰