《經濟通通訊社２９日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，董事會

通過減記型無固定期限資本債券發行計劃，發行總額不超過２０００億元人民幣。募集資金用於

補充本行其他一級資本；有效期自股東會批准之日起至２０２４年１２月３１日。

不過農行ＡＨ股仍下跌，Ｈ股０﹒８％，Ａ股軟０﹒７％。（ｃａ）

