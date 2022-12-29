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AH股新聞

29/12/2022 10:51

《Ａ股焦點》農行擬發２千億減記型無固定期限資本債，Ａ跌近１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，董事會
通過減記型無固定期限資本債券發行計劃，發行總額不超過２０００億元人民幣。募集資金用於
補充本行其他一級資本；有效期自股東會批准之日起至２０２４年１２月３１日。
　　不過農行ＡＨ股仍下跌，Ｈ股０﹒８％，Ａ股軟０﹒７％。（ｃａ）

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