《經濟通通訊社２９日專訊》教育部等十三部門印發《關於規範面向中小學生的非學科類校

外培訓的意見》。《意見》強調，要規範非學科類培訓日常運營。非學科類培訓內容應符合培訓

對像的身心特點和教育規律，不得開設學科類培訓相關內容。培訓時間不得和當地中小學校教學

時間相衝突，線下培訓結束時間不得晚於２０：３０，線上不得晚於２１：００。

非學科類培訓機構要堅持公益屬性，實行明碼標價和信息公開。培訓收費實行指定銀行、專

用帳戶、專款管理，不得使用培訓貸方式繳納培訓費用，鼓勵採取先提供培訓服務後收費方式運

營。培訓機構不得一次性收取或以充值、次卡等形式變相收取時間跨度超過３個月或６０課時的

費用，且不得超過５０００元人民幣。



＊不得將非學科類校外培訓結果與大中小學招生入學掛勾＊



《意見》明確，要做好非學科類培訓規範治理的配套改革。強化學校教育主陣地作用，促進

學生學習更好回歸校園。加強音樂、體育、美術等緊缺學科教師配備補充，開齊開足上好音體美

課程；統籌利用科普、文化、體育等各方面社會資源，積極聘請退休教師、具備資質的社會專業

人員或志願者等參與支持學校課後服務工作，滿足學生多樣化學習需求。改進體育、藝術中考測

試內容、方式和計分辦法，扭轉片面應試教育傾向，切實加強過程性考核，弱化選拔功能，注重

對學生運動習慣和藝術素養的培養，不得將非學科類校外培訓結果與大中小學招生入學掛勾。

此外，意見提出非學科類培訓不得聘用中小學在職在崗教師，聘用外籍人員須符合國家有關

規定。非學科類培訓機構要堅持公益屬性，實行明碼標價和信息公開。（ｗｌ）

