《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯局公布，２０２２年９月末，中國銀行業對外金融資

產１５０６９億美元，對外負債１３４６５億美元，對外淨資產１６０４億美元，其中，人民幣

淨負債３２３５億美元，外幣淨資產４８３９億美元。

在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產９９６５億美元，債券資產３０７４億美

元，股權等其他資產２０２９億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６６％、２０％和１３％。

分幣種看，人民幣資產２７１３億美元，美元資產９７０３億美元，其他幣種資產２６５３億美

元，分別佔１８％、６４％和１８％。從投向部門看，投向境外銀行部門８０３５億美元，佔比

５３％；投向境外非銀行部門７０３３億美元，佔比４７％。

在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債７７５６億美元，債券負債２２７６億美元，

股權等其他負債３４３３億美元，分別佔銀行業對外負債的５８％、１７％和２５％。分幣種看

，人民幣負債５９４７億美元，美元負債４９５３億美元，其他幣種負債２５６４億美元，分別

佔比４４％、３７％和１９％。從來源部門看，來自境外銀行部門５４１１億美元，佔比４０％

；來自境外非銀行部門８０５４億美元，佔比６０％。（ｗｌ）

