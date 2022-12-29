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AH股新聞

29/12/2022 17:11

《中國監管》９月末中國銀行業對外金融淨資產１６０４億美元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯局公布，２０２２年９月末，中國銀行業對外金融資
產１５０６９億美元，對外負債１３４６５億美元，對外淨資產１６０４億美元，其中，人民幣
淨負債３２３５億美元，外幣淨資產４８３９億美元。
　　在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產９９６５億美元，債券資產３０７４億美
元，股權等其他資產２０２９億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６６％、２０％和１３％。
分幣種看，人民幣資產２７１３億美元，美元資產９７０３億美元，其他幣種資產２６５３億美
元，分別佔１８％、６４％和１８％。從投向部門看，投向境外銀行部門８０３５億美元，佔比
５３％；投向境外非銀行部門７０３３億美元，佔比４７％。
　　在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債７７５６億美元，債券負債２２７６億美元，
股權等其他負債３４３３億美元，分別佔銀行業對外負債的５８％、１７％和２５％。分幣種看
，人民幣負債５９４７億美元，美元負債４９５３億美元，其他幣種負債２５６４億美元，分別
佔比４４％、３７％和１９％。從來源部門看，來自境外銀行部門５４１１億美元，佔比４０％
；來自境外非銀行部門８０５４億美元，佔比６０％。（ｗｌ）

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