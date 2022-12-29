《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀保監就《汽車金融公司管理辦法》徵求意見，新規將對

出資人提出更高要求，強化股東對汽金公司支持力度；同時，允許汽車金融公司設立境外子公司

，支持中國汽車產業「走出去」。意見稿稱，汽金公司註冊資本的最低限額為５億元（人民幣．

下同）或等值的可自由兌換貨幣；非金融機構作為汽金公司出資人，應滿足最近一個會計年度末

營業收入不低於５０億元或等值的可自由兌換貨幣、淨資產不低於資產總額的３０％。

此外，出資人需經營業績良好，且最近兩個會計年度連續盈利等要求；作為主要出資人的，

最近三個會計年度連續盈利。權益性投資餘額原則上不得超過本企業淨資產的５０％。徵求意見

稿並規定，允許客戶在辦理汽車貸款後單獨申請附加品融資，附加品融資金額不得超過附加品合

計售價的８０％，合計售價超過２０萬元的，融資金額不得超過合計售價的７０％。



＊取消股權投資業務，對出資人提出更高要求＊



銀保監同步發布答記者問稱，２００８年修訂後的汽車金融公司管理辦法在業務範圍、機構

準入政策、風險管理要求、監管指標等方面已不適應最新的監管要求；此次徵求意見稿修訂內容

較原辦法作出了較大的調整。為引導汽車金融公司聚焦主業，徵求意見稿取消股權投資業務；對

出資人提出更高要求，強化股東對汽金公司的支持力度，適當擴大股東存款範圍，同時取消定期

存款期限的規定。

同時，重點規定股權管理、「三會一層」、關聯交易、信息披露、消費者權益保護等方面的

監管要求，加強具有汽車金融公司特色的公司治理建設，提升汽車金融公司法人獨立性。

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