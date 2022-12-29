《經濟通通訊社記者林雯婕２９日報道》內地「動態清零」嚴格疫情防控終於在２０２２年

底成功「解鎖」，展望２０２３年，中國當局將執政重心重新轉向恢復經濟，政策刺激力度加大

下經濟將顯著改善，加上美聯儲開始放緩加息步伐等因素，人民幣對美元匯價有望觸底回升。

高盛表示，未來１２個月人民幣兌美元可能會小幅升至１美元兌６﹒９０元人民幣，因為重

新開放帶來的增長情緒改善，可能蓋過商品和服務貿易差額惡化以及利差擴大等不利因素。高盛

在報告中提及，增長預期對於人民幣的走向可能非常重要，「人民幣進一步升值的空間，可能取

決於實際活動增長反彈的時間和規模」。

綜合市場判斷，明年一季度人民幣仍將處於弱勢；而二季度開始，隨著中國經濟復甦，人民

幣或重回升值軌道，這一升值趨勢將持續至四季度，最樂觀的預測是，人民幣兌美元將在明年底

升至６﹒７左右。



＊人民幣利好因素自二季度起顯現＊



人民幣在一季度仍處於弱勢的原因，一方面是中國經濟在明年初還不會馬上反彈，經濟刺激

政策顯效尚需時間；另一方面，市場對明年全球經濟衰退和金融穩定擔憂加劇，或導致避險情緒

再度升溫，美元或在一季度迎來新一波升值。中金認為，美元在明年上半年的前幾個月時間內出

現階段性反彈的概率更大，美元指數存在向１１０方向反彈的可能性。在強美元下，人民幣料將

下探至７﹒０５附近。

到了二季度，人民幣利好因素出現，企穩基礎確立。具體來說，一是在全球經濟放緩的同時

，中國政府連串支持消費、化解房地產風險的政策效果顯現，且防疫措施放鬆遠超預期，市場因

疫情導致的悲觀預期將有所改變。預計經濟「內升外降」格局?鼓勵資金流入中國資產，支撐人

民幣匯率穩步回升。此外，随著美國及其他國家通脹壓力緩和，美國或結束加息周期，致使美元

強勢暫告一段落，利好人民?的升值前景。

匯豐外匯研究報告認為，假設明年中國經濟在低基數基礎上出現溫和增長，預計人民幣也會

對美元溫和升值，但升幅或不及歐元、日圓等其他主要貨幣，因外需疲弱導致的出口順差的下降

將會對資金流入及人民幣對其他貨幣的估值帶來壓力。



＊幣策維持寬鬆，人民幣升值路漫漫＊



當然，在人民幣升值趨勢確立的同時，也存在一定的利空因素。除了前文提到的出口順差下

降之外，在中國積極的財政和貨幣政策之下，中國可能繼續保持低利率環境，這意味著中美利差

不會在短期內結束倒掛，也就是說，投資者重返中國資本市場的步伐不會太快。

另外，２０２２年嚴格的防疫政策已經對中國經濟和國際收支構成了實質影響，要消除其影

響，還有個相當艱辛和漫長的過程。今年三季度的國際收支初步數顯示，境外機構對境內直接投

資逆差達到２７１億美元，這是２０１９年三季度以來的首次出現逆差。

摩根士丹利發表研究報告計算，中國今年或出現二十多年來首次外國證券投資資金外流，規

模可能超過１０００億美元。這將與２０２０－２０２１年債券投資者牽頭的２０００億美元資

金流入形成鮮明對比。隨著經濟復甦勢頭在２０２３年下半年增強，股票資金流動可能引領反彈

，但債券資金流入可能會以更慢的速度回歸。

