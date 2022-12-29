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AH股新聞

29/12/2022 11:02

【回顧展望－後匯有期】表列機構對明年人民幣兌美元匯率預測

　　《經濟通通訊社記者林雯婕、李菲２９日報道》展望新一年，人民幣機遇與危機並存。針對
人民幣匯率中長期走勢，中信証券首席經濟學家明明認為，隨著美元指數回調、春節臨近企業結
匯需求或階段性抬升等利多因素逐步被市場所消化，人民幣後續或重回震盪態勢，未來經濟基本
面將決定明年人民幣是否可以維持持續升值行情。
　　中金認為，美元在明年上半年的前幾個月時間內出現階段性反彈的概率更大，美元指數存在
向１１０方向反彈的可能性。人民幣匯率在明年一季度將下探至７﹒０５附近。但進入二季度後
，人民幣或重回升值軌道，估計至明年四季度人民幣匯率的中樞或在６﹒７０附近。
　　瑞銀財富管理將明年一至四季的人民幣兌美元預測，由原來的７﹒３、７﹒１、７﹒０及
６﹒９分別上調至６﹒９、６﹒８、６﹒７及６﹒７。匯豐則將明年四個季度末的預測分別設在
７﹒０５、７﹒００、６﹒９５和６﹒９０元。
　
＊表列機構對明年人民幣兌美元匯率預測＊
　
　　　　機構　　　明年第一季　明年第二季　明年第三季　　明年第四季　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞銀財富管理　　６﹒９　　　６﹒８　　　６﹒７　　　　６﹒７　　
　　　　中金　　　７﹒０５　　　　╱　　　　　╱　　　　　６﹒７　　
　　　光大銀行　　　　╱　　　　　╱　　　　　╱　　　６﹒６－６﹒７
　　　　匯豐　　　７﹒０５　　　　７　　　６﹒９５　　　　６﹒９　　
　　　　高盛　　　　　╱　　　　　╱　　　　　╱　　　　　６﹒９　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　

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